GEW in Itzehoe : Lehrermangel Thema bei Jubilarehrung

17. Februar 2019, 17:20 Uhr

Jedes Jahr im Februar ehrt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Kreisverband Steinburg die Mitglieder, die 40, 50 und mehr Jahre in der Gewerkschaft sind. Von den 15 zu Ehrenden konnten allerdings nur sieben persönlich teilnehmen, die anderen waren aus verschiedenen Gründen verhindert. 60 Mitglieder kamen zu der Veranstaltung im Itzehoer Hotel Adler. GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke nahm die Ehrungen vor und überreichte die Urkunden.

In ihrer Ansprache ging Henke auf die Veränderungen des Bildungswesens ein. Alle Jubilare begannen ihren Dienst in der Volksschule, ob einklassige auf dem Lande oder vollausgebaute in der Stadt. Nach der Dörfergemeinschaftsschule, in der die einklassigen Schulen zusammengefasst wurden, kam dann die Aufteilung in Grund- und Hauptschulen. Heute gebe es nur noch Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Lang und schwierig sei der Kampf um eine bessere, gerechtere Besoldung der Lehrer während der Dienstzeit der Pensionäre gewesen.

Heute würden alle gleich ausgebildet, so dass es nur gerecht sei, dass auch alle dieselbe Besoldung erhalten. Seit dem vergangenen Jahr würden endlich auch die Grundschullehrer nach A 13 besoldet, allerdings kämen sie erst nach und nach in den Genuss der neuen Besoldungsstufe. Hier arbeite die GEW daran, dass dies zügiger voran gehe. Die Arbeit in der Schule sei stressiger geworden, was zu einem hohen Krankenstand und zu Lehrermangel führe. „Auch auf Druck der GEW wurde das Vorhaben aufgegeben, Planstellen zu streichen, im Gegenteil, es wurden zusätzliche eingerichtet“, betonte Henke. „Wegen des Lehrermangels können aber diese leider nicht alle besetzt werden.“

Die zurzeit laufenden Tarifverhandlungen gestalteten sich schwierig, so dass es wohl zu Warnstreiks oder gar Streiks kommen könnte. Astrid Henke forderte die Anwesenden auf, durch ihre Teilnahme an diesen Gewerkschaftsaktionen die jüngeren Lehrer zu unterstützen und so Solidarität zu bekunden. Bevor sie die Ehrungen vornahm, dankte sie den Jubilaren für ihre langjährige Treue zur GEW.

Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Herbert Frauen, Karla Gripp, Lothar Lachmann, Brunhild Kornell-Ponick, für 50 Jahre Doris Deepen und für 55 Jahre Antje Gleich und Helmut Paarmann. GEW-Kreisvorsitzende Heike Reese überreichte Blumen und Kassenwart Stefan Klindt je einen Itzehoer Gutschein. Nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten die Jubilare Wolfgang Albrecht, Christian Bernholt, Sabine David- Glißmann, Ingrid Karnath, Helga Kerst, Monika Kierat (alle 40 Jahre) und Siegfried Pommerening, der der GEW 60 Jahre angehört.