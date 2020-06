Fast 50 Jahre im Klinikum Itzehoe : „Legende“ Ingrid Peters geht in den Ruhestand

Die Küche und der Lebensmitteleinkauf waren fast ein halbes Jahrhundert Ingrid Peters Aufgabengebiete am Klinikum Itzehoe.

von Delf Gravert

28. Juni 2020, 12:27 Uhr

Itzehoe | Wer im Klinikum Itzehoe in den vergangenen Jahrzehnten mit Essen versorgt wurde, hat irgendwie auch mit Ingrid Peters zu tun gehabt. Knapp 50 Jahre lang hat die Lägerdorferin im Krankenhaus gearbeitet und dabei zuletzt viele Jahre den Einkauf von Lebensmitteln als Sachbearbeiterin gesteuert. Nun ist die frischgebackene 66-Jährige in den Ruhestand gegangen.

Umzug und Umstellungen erlebt

In einem halben Jahrhundert im Itzehoer Krankenhaus hat Ingrid Peters viel erlebt und viele kleine und größere Veränderungen mitgemacht. Die erste erfolgte schon wenige Jahre nach ihrem Start Anfang der 70er Jahre. Das Krankenhaus zog vom Langen Peter auf das neue Gelände am Hackstruck im Norden der Stadt.

Gelernt bei „Kaisers Kaffee“

Peters hatte zunächst nach der Schule bei „Kaisers Kaffee“ in der Innenstadt als Verkäuferin gearbeitet und wechselte dann ins alte Krankenhaus, wo sie in der Küche das Essen mit zubereitete. Bald kam sie in die Logistik und kümmerte sich um den Einkauf von Lebensmitteln. „Damals wurden die Wareneingänge noch auf Karteikarten vermerkt“, erzählt sie. Auch die Einführung der Computer erlebte Ingrid Peters in ihrem Berufsleben mit.

Jahrelang in der Mitarbeitervertretung engagiert

Durch ihre Arbeit und ihr langjähriges Engagement in der Mitarbeitervertretung habe sie in praktisch jeder Abteilung des Krankenhauses Kolleginnen und Kollegen kennen gelernt, berichtet Peters. Die Arbeit mit diesen vielen Menschen habe ihr immer Freude bereitet.

ZITAT Es war eine schöne Zeit. Ingrid Peters, Ruheständlerin

Nun will sie sich mehr Zeit für ihre Hobbys, das Schwimmen und den Garten, nehmen, kümmert sich aber auch um Senioren im Bekanntenkreis, die Hilfe benötigten. „Ich passe schon auf, dass mir nicht langweilig wird.“