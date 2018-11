Feuer im Kreis Steinburg : Leerstehendes Einfamilienhaus brennt in Wilster nieder

Der Brand bricht in der Nacht zum Sonntag aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr steht bereits der Dachstuhl in Flammen.

von Karsten Schröder

11. November 2018, 09:34 Uhr

Wilster | Ein Großfeuer hat am frühen Sonntagmorgen ein leerstehendes Einfamilienhaus in Wilster (Kreis Steinburg) zerstört. Gegen 1.30 Uhr wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wilster in die Bahnhofsstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Kameraden schlugen bereits hohe Flammen aus dem Dach des Einfamilienhauses. Mit mehreren Atemschutzeinheiten gingen die Kräfte gegen die Flammen vor.

Die Löschmaßnahmen dauerten bis in den frühen Morgenstunden an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Wie es zu dem Brand kam ist noch unklar. Bereits am vergangenem Wochenende brannten in Wilster zwei Fahrzeuge in einem Caport. Ob es sich auch hierbei um Brandstiftung handelt, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?