Schulverband Horst : LED-Technik soll Einsparungen bringen

Die Sporthalle der Jacob-Struve-Schule in Horst soll auf LED-Technik umgerüstet werden – und so ordentlich Geld einsparen.

23. September 2018, 17:48 Uhr

Nicht nur in den Straßen der Gemeinde, auch bei der Beleuchtung der Sporthalle der Horster Jacob-Struve-Schule soll gespart werden. Aus diesem Grund beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses des Schulverbands Horst, die Lampen auf LED-Technik umrüsten zu lassen.

Während der Sitzung verdeutlichte Horst-Dieter Kolisch von der SH Netz AG, die mit der Planung beauftragt wurde, die Einsparpotenziale. Nach seiner Berechnung wird die Umrüstung der Hallenbeleuchtung rund 84 000 Euro kosten. Die Gemeinde könnte allerdings Zuschüsse in Höhe von rund 33 000 Euro erhalten, so dass am Ende noch zirka 51 000 Euro bezahlt werden müssten. Die Mittel dafür sollen im Haushalt dieses Jahres außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. „Innerhalb von gut sechs Jahren hat sich diese Investition amortisiert“, berichtete Ausschussvorsitzender Marco Steinbring von der Horster Wählergemeinschaft.

Noch keinen Beschluss gab es im Zusammenhang mit der Sanierung der Laufbahn im Stadion der Jacob-Struve-Schule und der Kurzbahn an der Grundschule Kiebitzreihe. Dort standen Kosten von insgesamt 147 000 Euro im Raum, wovon allerdings auszugehen ist, dass es Förderungen in Höhe von 73 500 Euro geben wird. Die Ausschussmitglieder wollten zunächst noch einmal prüfen lassen, ob es wirklich nötig ist, auch den Unterbau der Laufbahn erneuern zu müssen. „Schließlich geht es um viel Geld, wenn wir das einsparen können, soll es uns recht sein“, so Steinbring.

Die Sanierung der Sanitäranlagen der Schulkindbetreuung an der Grundschule „Op de Host“ hingegen fand einhellige Zustimmung. Dort wird mit Kosten von rund 40 000 Euro gerechnet, wovon 30 000 als Förderung möglich wären. Dieses Geld soll im Haushalt des kommenden Jahres bereitgestellt werden.

Die Beschlüsse des Bauausschusses müssen noch von der Schulverbandsversammlung bestätigt werden.