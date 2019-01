Rinderzucht in Stördorf : Lebenstraum Bauer

Von wegen Altenteil: Der ehemalige Bahnbeamte Wolfgang Möller erfüllt sich seinen Kindheitswunsch und züchtet mit 69 Jahren Limousin-Rinder.

von Volker Mehmel

15. Januar 2019, 15:22 Uhr

„Ich habe immer gesagt: Wenn ich Rentner bin, werde ich Bauer.“ Und Wolfgang Möller hat sich seinen Lebenstraum verwirklicht. Der Stördorfer hält mit Leidenschaft Limousin-Rinder. „Die Tiere sind meine ganze Freude“, sagt der 69-Jährige und freut sich über die Zutraulichkeit seiner Schützlinge.

Dabei war Möller die Landwirtschaft eigentlich gar nicht direkt in die Wiege gelegt worden. Der Vater war Richter, die Mutter Lehrerin. Geprägt haben ihn aber die Kindheitsjahre bei den Großeltern. Nach der Schule ergriff Wolfgang Möller dann auch zunächst seinen Traumberuf: Er studierte Landwirtschaft, immerhin bis zum Vordiplom. „Dann habe ich aber doch erst noch einmal beruflich umgesattelt“, schildert er seinen weiteren Lebensweg. Möller landete auf der sicheren Seite. Er ging zur Bundesbahn und wurde Beamter.

Seinen Bezug zur Landwirtschaft hat er aber nie verloren. Nebenbei hielt er am Hamburger Stadtrand in Kooperation mit dort angesiedelten Landwirten Schafe. Als der Ruhestand näher rückte, machte sich Möller dann aber doch auf die Suche nach einer geeigneten Hofstelle. Nach dem Hinweis eines Freundes wurde er in Stördorf fündig. „Hier gab es eine frei gewordene Hofstelle mit 60 Erbberechtigten“, erinnert er sich an eine zunächst schwere Geburt. Vor zehn Jahren bekam er den Zuschlag und siedelte von Hamburg in die Wilstermarsch um. Am 1. Januar 2010 eröffnete er offiziell seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Der letzte Bauer auf der Hofstelle hatte 14 Hektar Land und 17 bis 18 Milchkühe. „Und er konnte gut davon leben“, macht Möller nebenbei auch den massiven Wandel in der Landwirtschaft deutlich.

Land hatte er mit erwerben können ebenso wie auch die erforderlichen Stallungen und Nebengebäude. Nur das Haupthaus war nicht zu retten. Hier hat Wolfgang Möller inzwischen einen hochmodernen Neubau im traditionellen Stil errichtet: ein so genanntes Kreuzhaus, mit Reet eingedeckt und mit Erdwärme beheizt. Inzwischen hat er auch seine Lebensgefährtin vom Landleben überzeugen können.

Nach einem Ausflug in die Zucht hochwertiger Schweine, konzentriert Wolfgang Möller sich jetzt ganz auf seine Limousin-Rinder. Eine Alternative wären für ihn Charolais-Rinder gewesen. „Meine kalben aber leichter“, erklärt er den Unterschied in der praktischen Viehhaltung. Nur die sonst in der Marsch üblichen Rotbunten wären für ihn nicht in Frage gekommen. „Die sind doch sehr milchbetont“, setzt Möller eher auf den Absatz hochwertigen Rindfleischs.

Obwohl sein Stall – regelmäßig auch mit Nachwuchs – voll ist, sieht man Wolfgang Möller es nicht an, dass die Tierhaltung fast schon einem Vollerwerb nahe kommt. „Für mich ist das keine Arbeit“, schmunzelt ein tiefenentspannter Landwirts-Rentner und wendet sich wieder liebevoll seinen Tieren zu. Dankbar sagt er noch: „Es ist ja auch eine Gnade, dass ich mit 69 noch so fit bin.“ Ans Altenteil denkt Wolfgang Möller, der sich zudem auch ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde stark engagiert, jedenfalls noch lange nicht.