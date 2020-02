Awo in Sorge : Lebensmittel werden knapp: Immer mehr Menschen in Glückstadt nutzen die Tafel

In den vergangenen vier Monaten stieg die Zahl der Tafelnutzer von 1300 auf 1700 Menschen.

27. Februar 2020, 12:31 Uhr

Glückstadt | Die demografische Entwicklung hat jetzt schon Auswirkungen auf die Tafel in Glückstadt: Immer mehr Senioren, die nur über eine kleine Rente verfügen, nehmen die kostengünstige Ausgabe von Lebensmitteln wahr. Mit der wachsenden Zahl von alten Menschen steigt auch der Anteil von bedürftigen Personen, denen nur wenig Geld im Monat zur Verfügung steht.

„Seit der Seniorenbeirat der Stadt regelmäßig bei uns tagt, ist auch der Bekanntheitsgrad unseres Angebots gestiegen. Außerdem hat sich herumgesprochen, dass hier jeder Kunde mit Respekt bedient wird“, erklärt Eva Borth. Die Technische Assistentin ist im Sozialkaufhaus der Awo zuständig für die Tafelarbeit. Im Januar wurden mehr als 1700 Personen von der Tafel versorgt, darunter auch einige Großfamilien mit vielen Kindern. Im vergangenen September waren es etwa 1300.

Während die Zahl der Tafelnutzer insgesamt deutlich zunimmt, wird es für die Awo jedoch zunehmend schwieriger, genügend frische Nahrungsmittel für die Ausgabe zu beschaffen. Die Supermärkte und Discounter verkaufen bundesweit immer mehr Produkte kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum zu einem reduzierten Preis. Und nach Ablauf des Datums dürfen sie nicht mehr abgegeben werden, obwohl viele Lebensmittel noch genießbar wären.

Ein Dilemma, das viele Tafeln trifft und das Angebot deutlich schmälert. Daher bemüht sich Koordinator Horst-Günther Scheer verstärkt um Sachspenden durch die Erzeuger oder andere Großspender. „Wir erhalten von Zeit zu Zeit von Kartoffelbauern, Wurstfabriken oder auch aus der Nahrungsmittelindustrie größere Mengen. Bei uns reicht die Lagerkapazität jedoch nicht aus. Deshalb tauschen schleswig-holsteinische und Hamburger Tafeln die Produkte untereinander aus“, erläutert der Tafelkoordinator der Awo und der Tochterorganisation Hoelp in Dithmarschen. In Brunsbüttel seien größere Lager- und Kühlkapazitäten geschaffen worden, um möglichst alle Tafeln an den Ausgabetagen bestücken zu können.

Das bringt jedoch einen erheblichen logistischen und finanziellen Aufwand mit sich. Immerhin müssen allein mit dem Glückstädter Kühlfahrzeug 500 Kilometer pro Woche zurückgelegt werden– die Fahrten zu den Großspendern nicht mitgerechnet. Insgesamt werden so vier Tonnen verzehrbarer Nahrungsmittel vor dem Wegwerfen bewahrt. „Lieber hätten wir natürlich Lebensmittel aus der näheren Umgebung, um sie an bedürftige Einzelpersonen und Familien weitergeben zu können“, sagt Horst-Günther Scheer.

In der Glückstädter Tafel kümmern sich neben Eva Borth ein Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes, ein Fahrer und neun Personen in Arbeitsgelegenheiten (AGH-Kräfte) um die Lagerung, Portionierung und Ausgabe der Lebensmittel an vier Tagen der Woche.

Für eine Tüte voll mit Lebensmitteln zahlt jeder Kunde pauschal zwei Euro. Geöffnet ist die Glückstädter Tafel in der Königsberger Straße montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 12 bis 13 Uhr.