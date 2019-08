Sommer in Glückstadt : Lebendiges Denkmal

„Parkbaden“ im Glückstädter Stadtpark: Der Spaziergang durch die Gartenanlage als Medizin.

04. August 2019, 15:48 Uhr

Glückstadt | Als sich der Glückstädter Stadtpräsident Johann Ernst Seidel 1881 für die Anlage eines Bürgerparks in seiner Stadt einsetzte, lag das Gelände brach. Der dänische König Friedrich VI. schenkte dann diesen Teil der ehemaligen Festungsanlage den Glückstädter Bürgern und legte noch großzügig Bäume und Büsche aus den königlichen Gewächshäusern obendrauf. Damit war der Grundstein für die Städtischen Anlagen gelegt.

„Es ist davon auszugehen, dass in den folgenden Jahren pro Jahr rund 100 neue Bäume und Sträucher gepflanzt worden“, erklärt Anette Dux. Seit März dieses Jahres bietet die Glückstädterin monatliche Führungen durch die Anlagen an. „Ich bevorzuge allerdings den Namen Stadtpark statt städtische Anlagen“, sagt sie.

Zu verschiedenen Themen bietet sie die etwa eineinhalbstündigen Führungen an. „Angefangen hat alles mit einer Fahrt auf dem Tidenkieker“, erzählt sie. Diese Führung mit dem Flachbodenschiff auf der Elbe hatte ihr so viel Freude bereitet, dass sie beschloss, selbst die Ausbildung zur Landschaftsführerin zu absolvieren. Jetzt führt sie Interessierte durch den Stadtpark.

Unter dem Motto „Lebendes Denkmal Stadtpark“ erzählt sie den Teilnehmern Wissenswertes über die Entstehung und Geschichte des ersten öffentlichen Bürgerparks in Schleswig-Holstein. Bei der „Natur-Erlebnis-Führung“ geht es um die verschiedenen Pflanzenarten, die in dem Areal wachsen.

Anette Dux weiß, dass in der Ulmenallee, die im Norden in den Stadtpark hineinführt, 74 Ulmen der Sorte Resista stehen. Sie wurden vor einigen Jahren als Ersatz für die damals erkrankten Kastanien in der Allee gepflanzt. Damit griff die Stadt auch die Geschichte der Anlage auf, die mit einer Ulmenallee entlang der Itzehoer Straße begann. Heute stehen hier allerdings Linden, die 1960 gepflanzt wurden, als wiederum eine Ulmenkrankheit die alten Bäume angegriffen hatte.

Auch über die alte Rotbuche, die auf Höhe des Rondells an der Itzehoer Straße wächst, spricht sie und erzählt, dass das Wort Buch oder auch der Buchstabe von der Buche hergeleitet werden kann. „Keltische Gelehrte gaben ihr Wissen auf der glatten Rinde der Buche weiter.“ Und der Baum in Glückstadt ist so gesund und von so gutem Wuchs, dass er zum „Zukunftsbaum“ erklärt wurde, der noch viele Jahre lang die Menschen im Stadtpark erfreuen kann. Als drittes bietet sie „Parkbaden im Stadtpark“ an. „Damit ist aber kein Bad in den Seen oder Wasserläufen des Parks gemeint“, meint die Landschaftsführerin lachend. Hergeleitet hat sie ihr Angebot vom japanischen „Waldbaden“. Dort gilt ein „Waldbad“, ein Spaziergang durch einen Wald, als Medizin, bei dem Menschen die Umgebung bewusst wahrnehmen und dadurch zu Ruhe und Entspannung gelangen.

Anette Dux erklärt beim Waldbaden die gesunde Wirkung, die die Natur auf die Menschen hat, wenn sie sie bewusst wahrnehmen: „Der Blutdruck wird gesenkt, Stresshormone werden abgebaut und das Immunsystem erzeugt mehr Abwehrzellen.“ Diese Wirkungen sind mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen. Mit Entspannungsübungen während der Führung möchte Anette Dux die positiven Effekte noch verstärken. „Die Teilnehmer nehmen das immer gern an und machen auch aktiv mit.“ Außerdem erzählt Anette Dux einiges über die heilende Wirkung von Kräutern, die auch im Stadtpark wachsen. Eine Heilpflanze ist der Spitzwegerich, der nicht nur bei wunden Füßen oder gegen juckende Mückenstiche, sondern auch gegen Husten hilft und auf der großen Wiese im Park wächst.

Bei ihren Führungen besucht Anette Dux zudem die verschiedenen Denkmäler im Park, wie das Kugeldenkmal oder auch das Seideldenkmal und die Doppeleiche. Die nächste Führung ist wieder eine Natur-Erlebnis-Führung und startet am 25. August um 14 Uhr an der Itzehoer Straße, Ecke Bahnhofstraße. Es folgen noch Führungen im September und Oktober. In den Wintermonaten wird ausgesetzt. Auch eine Führung im Rahmen der Kulturnacht ist bereits in Planung. Um sich auf die ungefähre Teilnehmerzahl vorbereiten zu können, bitte Anette Dux um Anmeldung im Touristbüro. Und bei Bedarf macht sie für Gruppen auch individuelle Termine.