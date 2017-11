Kellinghusen : Lebendige Töpfer-Tradition

vergrößern 1 von 2 Foto: gt 1 von 2

von Gisela Tietje-Räther

erstellt am 05.Nov.2017 | 08:10 Uhr

Munter schwimmende Keramik-Fische sorgen an der Straße an der Stör für Gesprächsstoff. „Ich werde laufend von Passanten angesprochen“, berichtet Susanne Ehmling. Die Keramikerin ist dabei, einen Fries an der Werkstatt-Außenwand des Keramik Centrums zu verfugen. Angebracht wurde das rund neun Meter lange schmale Band mit plastischen figürlichen Darstellungen tags zuvor. Als farbiges Stilelement auf schlichtem Untergrund soll es auf die Arbeit des Vereins Keramik Centrum Kellinghusen (KCK) aufmerksam machen.

Entstanden sind die Störe im Rahmen eines KCK-Projekts im Verbund mit der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstrufe (GMS). Ausgewählt worden war das Motiv in Anlehnung an den in Sichtweite fließenden gleichnamigen Fluss. Als Dank für den kreativen Einsatz finden die Schüler der Klasse 5d nun ihre Namen unter den Fischen wieder. Neben Algen und Gräsern wird die Flusslandschaft durch keramische Scherben bereichert. „Ich habe einfach einmal frei fantasiert, was im Laufe der Zeit wohl alles auf dem Flussgrund gelandet sein mag“, sagt Ehmling. Sie drehte und formte zerschlagene Teller, Kannen und Kummen und fügte sie als „historischen Müll“ in das Bild mit ein.

Erfreut wurde die Fertigstellung des Frieses auch von den Vereinsmitgliedern im Rahmen ihrer Jahresversammlung zur Kenntnis genommen. Dreh- und Angelpunkt der Keramikfreunde war erneut die Frage, wie die Keramiktradition der Stadt erfolgreich fort geführt werden könne. „Die wichtigste Zukunftschance für Kellinghusen ist der kleine Fremdenverkehr“, erklärt der Vorsitzende Andreas Dethlefsen im Pressegespräch. Als Besucher-Highlight könne die Stadt mit ihrer mehr als 250-jährigen Keramiktradition, dem einzigen Fayence-Museum in Deutschland sowie dem hochklassigen jährlichen Töpfermarkt werben.

Ergänzend dazu sei der Verein bestrebt, die Töpferszene vor Ort durch den Zuzug junger Keramiker zu beleben. Mit der Idee der Stadt, eventuell zwei Wohnungen für Berufsanfänger zur Verfügung zu stellen, würde das Angebot noch attraktiver, unterstreicht Dethlefsen. Töpfer könnten für kleines Geld vor Ort wohnen und auch Arbeiten. „Eine voll eingerichtete Arbeitsstätte mit Drehscheibe und Brennöfen fänden sie im KCK.“ Die Brennöfen hatte das KCK seinerzeit aus dem Keramik Centrum Kiel übernommen. Auch wenn das Vorhaben, die Kieler Einrichtung komplett auf Kellinghusen zu übertragen, politisch nicht durchkam – damals zogen extra auch die international bekannten koreanischen Keramiker Kap- Sun Hwang und Si-Sook Kang in die Störstadt – dürfe die Keramik-Tradition nicht verloren gehen, so Dethlefsen. „Aus diesem Grund raten wir dringend dazu, das Kleinod Keramik-Museum zu erhalten.“

Überein gekommen seien die Mitglieder, zu diesem Thema einen fachkundigen Referenten vom Land Schleswig-Holstein einzuladen. Weiterhin werde der Verein den weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Töpfermarkt organisieren sowie im KCK mit vielerlei Angeboten das Keramik-Bewusstsein aufrecht erhalten. Der diesjährige Töpfermarkt sei trotz des wankelmütigen Wetters sehr erfolgreich gewesen. „Hinsichtlich der Betreuung haben wir von den Töpfern großes Lob erhalten“, sagt Dethlefsen. Für den nächsten Markt kündigt der Vorsitzende als zusätzlichen kulturellen Anziehungspunkt ein Konzert in St. Cyriacus in Kooperation mit dem Verein Kulturkreis Kellinghusen an.

KCK-Töpferkurse offeriert die VHS-Töpfermeisterin Erika Kuczewski. Susanne Ehmling veranstaltet an jedem dritten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr freies Töpfern für Kinder und Erwachsene – Start: Dienstag, 21.November. Anmeldungen fürs Töpfern zum Kindergeburtstag nimmt Vorstand Margarete Mehrens-Alfer entgegen, 04821/2392.