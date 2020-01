Interview mit Itzehoer Facharzt : Leben mit Demenz: Neurologe Alexander Schmied erklärt, was die Diagnose für Betroffene bedeutet und was bei der Vorbeugung helfen kann

Die Betreuung Demenzkranker bringt Angehörige an ihre Grenzen - und stellt die Gesellschaft vor ein Problem, warnt Arzt Alexander Schmied

von Delf Gravert

24. Januar 2020, 12:24 Uhr

Itzehoe | Die Diagnose Demenz verändert das ganze Leben und sie macht Angst. Mit unserer Serie wollen wir Mut machen und aufklären: Welche Hilfen, Angebote und Tipps für ein Leben mit dem Vergessen gibt es für Betroffene und Angehörige? Folge 2: Neurologe Alexander Schmied verrät, wie man Demenz vorbeugen kann. Die Praxisräume des Neurologikums Itzehoe liegen im 4. Stock. Die Aufzüge in dem alten Gebäude im Feldschmiedekamp 4 sind neu, aber Alexander Schmied nimmt jeden Tag die Treppe. Der 43-jährige Facharzt für Neurologie beugt so einer der gefürchtetsten Krankheiten vor: der Alzheimer-Demenz. Was man tun kann, um lange geistig und körperlich fit zu bleiben, warum die Krankheit zunehmend zu einem gesellschaftlichen Problem wird und warum typische Symptome nicht immer der Weg in die Einbahnstraße des Vergessens sind, erzählt er im Gespräch mit Kristina Sagowski.

Vergesslichkeit im Alter ist oft das Erste, was einem zu Demenz einfällt. Herr Dr. Schmied, was verbirgt sich genau hinter dem Begriff Demenz?

Schmied: Unter der Überschrift Demenz werden verschiedene Krankheitsbilder zusammengefasst. Viele denken gleich an Alzheimer, das ist die schwerste Form der Demenz, an der zwischen 60 bis 75 Prozent der Patienten leiden. Generell spricht man von Demenz, wenn geistige Fähigkeiten abhanden kommen und sich Symptome summieren, die aber bei jedem anders ausgeprägt sind: Vergesslichkeit, Desorientierung, der Verlust von Sprache. Aber auch die Veränderung der Persönlichkeit kann auf eine Demenz hinweisen.

Wie geht es weiter, wenn der Verdacht einer Demenzerkrankung im Raum steht?

Ich mache mir ein ausführliches Bild, das heißt: ganz viel zuhören, mindestens eine halbe Stunde nehmen ich und mein Team uns Zeit. Das ist wichtig, denn es kann sich hinter den Symptomen beispielsweise auch eine Depression verbergen. Wenn man 60 Jahre verheiratet ist und der Partner plötzlich stirbt, kann das zu ähnlichen Symptomen führen. Besonders wichtig sind Gespräche mit Angehörigen. Wenn die sagen, dass etwas nicht stimmt, muss ich das sehr ernst nehmen.

Viele fürchten sich vor der Diagnose – zu recht?

Erst einmal muss genau abgeklärt werden, um was für eine Form der Demenz es sich handelt. Jeder 20. Patient ist von einer heilbaren Form betroffen.

Demenz ist heilbar?

Bei jedem 20. Patienten ist aufgestautes Hirnwasser, das auf das Gehirn drückt, die Ursache. Zellen verkalken und bauen das Hirnwasser nicht ausreichend ab, das kann abgelassen werden und macht dann keine Beschwerden mehr. Diese Diagnose muss mindestens ausgeschlossen werden. Ist das nicht die Ursache, werden eine Reihe anderer Tests gemacht. Da geht es dann darum: Demenz: ja oder nein. Danach gegebenenfalls um die Frage, ob es die schlimmste Form, die Alzheimer-Demenz, ist.

Was ist das für ein Gefühl, die Diagnose Alzheimer übermitteln zu müssen?

Das geht mir immer sehr nah. Ich rate Betroffenen, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen, aber auch, alles zu regeln, ihr Testament zu machen und sich um eine Patientenverfügung zu kümmern. Alzheimer hat eine schlechte Prognose, aber die Zukunft in einer Glaskugel voraussehen, kann ich nicht. Man kann aber selbst einiges dazu beitragen, einer Demenz vorzubeugen oder das Fortschreiten hinauszuzögern. Gehen Sie tanzen!

Das müssen Sie erklären...

Die Leuten kommen oft 10, 20, 30 Jahre zu spät zu mir. Man muss jetzt etwas für sich tun. Leben Sie gesünder. Alterungsprozesse werden angestoßen durch fehlende Bewegung, fehlende soziale Kontakte und schlechtes Essen. Je mehr Bewegung, desto besser, am besten 15 Minuten täglich – mindestens. Tanzen trainiert Ausdauer, Koordination und man hat soziale Kontakte. Auch für Patienten mit Hüft- und Kniebeschwerden gibt es Möglichkeiten. Ich höre immer wieder Ausreden, das ist menschlich, aber man sollte versuchen, sich der Gesundheit zuliebe aufzuraffen.

Was raten Sie Angehörigen?

Angehörige sind maximal mitbetroffen. Ich sage immer: eine Diagnose, zwei Erkrankte. Der Beratungsbedarf ist nach so einer Diagnose erst einmal sehr groß – für Betroffene und Angehörige. Plötzlich braucht man Pflegepersonal. Im fortgeschrittenen Stadium sind Patienten desorientiert, laufen einfach auf die Straße, verspüren keinen Hunger oder Durst oder putzen sich mit Domestos die Zähne, weil sie von früher noch Zahnputzpulver kennen. Das erfordert eine intensive Betreuung. Ich erlebe es oft, dass Angehörige an den Punkt kommen, an dem sie überzeugt sind, auch an Demenz zu leiden. Sie sind unkonzentriert, vergessen vieles, machen Fehler. Dann spricht man von einer Pseudodemenz, ausgelöst durch Stress. Angehörige opfern sich auf, um für Betroffene dazusein, schlafen über Jahre keine Nacht durch.

Nicht immer gibt es Angehörige, die sich kümmern können...

Das Thema Demenz wird viel zu sehr unterschätzt. Es ist zunehmend ein Problem unserer Gesellschaft. Im Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken. Wir sind mit Japan eine der ältesten Gesellschaften der Welt, viele andere Länder haben dieses Problem mit Demenz nicht. In Japan kommen Pflegeroboter zum Einsatz, weil es immer weniger Mehrgenerationenhaushalte gibt. In den Niederlanden dagegen gibt es ganze Orte für an Demenz Erkrankte. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen: Wer kümmert sich um wen? Die klassische Bevölkerungspyramide gibt es nicht mehr, laut Demografie-Forscher Bernd Raffelhüschen gleicht sie mittlerweile einem Dönerspieß. Die geburtenstarken Jahrgänge befinden sich in der Mitte, das hatten wir so noch nie. Wir stehen kurz davor, dass die starken Jahrgänge der Babyboomer das Rentenalter erreichen. Und die nachfolgenden Generationen – die, die pflegen – immer weniger werden. Dann müssen wenige junge viele alte Menschen finanzieren.

Was ist Ihnen als Mensch wichtig im Umgang mit Demenz?

Ganz wichtig ist Verständnis für die Erkrankung. Ich bin mal in ein Heim gekommen, in dem ein neuer Bewohner ständig Streit mit dem Personal hatte. Der Mann kniete andauernd auf dem Boden und lag im Weg. Ich habe dann eine biografische Anamnese erstellt: Der Mann war früher Fliesenleger. Er war einfach in der Zeit verschoben und machte das, was er damals auch getan hatte. Das Personal dachte aber, er sei gestürzt und wollte ihm aufhelfen. Man muss Verständnis selbst bei Fehlern zeigen, mit Hektik und Erklären funktioniert gar nichts. Wenn eine 95-jährige Patientin nach ihrer Mutter sucht, die natürlich längst tot ist, hilft es nicht, ihr zu sagen: Deine Mutter ist tot, sondern auf sie einzugehen: Was war denn deine Mutter für eine Person? Dann hat man den Bogen gekriegt – ob es nun fünf Minuten hält oder drei Stunden.