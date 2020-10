Hinter der Bühne : Laura Valle Baron ist beste Fachkraft für Veranstaltungstechnik

24-Jährige lernt am Elbefroum in Brunsbüttel – und legt „Geisterprüfung“ ab.

22. Oktober 2020, 16:05 Uhr

Brunsbüttel | Sie stand als Gans Grazia in „Honk“, als Tänzerin Cha Cha in „Grease“ und als Wirtin Josepha im „Weißen Rössl“ auf der Bühne im Elbeforum: Laura Valle Baron. Als sie 2013 ein Praktikum im Technikbereich des Brunsbütteler Theaters absolvierte, dachte sie noch nicht an eine Ausbildung. Jetzt wurde sie als landesbeste Fachkraft für Veranstaltungstechnik von der IHK Flensburg ausgezeichnet. Die 22-jährige Laura Valle Baron strahlt mit ihrem Ausbildungsleiter Steffen Hauschildt um die Wette.

ZITAT Laura ist gleich engagiert in das Ausbildungsverhältnis gegangen und hat so weitergemacht, ich bin gerade sehr stolz. Steffen Hauschildt, Leiter der Bühnentechnik

Baron ist die zweite Auszubildende, die ihre Lehre im Elbeforum durchlaufen hat. Bereits während ihrer Mitwirkung bei der Theater-AG des Gymnasiums hat sie ihre technische Seite entdeckt und dann während des Praktikums gesehen, „dass mir das unheimlich viel Spaß bringt“. Sie überlegte, als FSJ-lerin ein Jahr im Theater zu machen, das war aber nicht möglich.

Theaterchef erzählte vom neuen Ausbildungsplatz

Während der Gymnasiums-Produktion „Weißes Rössl“ sprach Theaterchef Frank Dehning die Schülerin an und erzählte von der Ausschreibung eines Ausbildungsplatzes zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Laura bewarb sich und bekam den Job.

Durch glückliche Umstände wurde eine Kooperation mit Covestro und der Ausbildungsinitiative Rheinland verlängert, so dass durch die finanzielle Unterstützung der Ausbildungsvertrag erfüllt werden konnte.

ZITAT Durch die Zusammenarbeit hatten wir einige Vorteile. Evelyn Tegeler, VHS-Leiterin

Sie ist dankbar für die Kooperation, die mit Ausbildungsende allerdings ausgelaufen ist. „Auch die Situation bei uns im Haus hat sich, nicht zuletzt durch Corona, geändert, so dass wir zurzeit keinen weiteren Ausbildungsplatz anbieten können“, bedauert Tegeler. Sie hofft, einen neuen Kooperationspartner zu finden, denn dass die Ausbildung im Elbeforum erfolgreich ist, zeigt sich nicht nur an der Auszeichnung. Das gute Arbeitsklima und die Kompetenz haben sich bei Agenturen herumgesprochen.

Die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist abwechslungsreich.

ZITAT Wir sitzen nicht nur am Pult und drehen an den Knöpfen. Laura Valle Baron, beste Auszubildende

Es geht vielmehr um die Planung und Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Dazu gehören Theaterstücke, Konzerte, Podiumsdiskussionen und Filmvorführungen. Sicherheitstechnik, Brandschutz, Flucht- und Rettungswege müssen konzipiert werden. „Wir sind das einzige Gewerk, wo sich Menschen unter schwebenden Lasten aufhalten dürfen“, weist die Gesellin auf eine Besonderheit hin. Die Scheinwerfer und Spots müssen für jede Veranstaltung neu ausgerichtet werden, der Ton muss stimmen und verlässlich klappen.

ZITAT Man lernt nicht nur viele nette Leute auf und hinter der Bühne kennen, sondern auch mit unterschiedlichem Material umzugehen. Laura Valle Baron, Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Baron sieht ihre Ausbildung in einer Spielstätte wie dem Elbeforum als großen Gewinn. Gerade große Musicalproduktionen seien besonders aufwändig und eine Herausforderung.

Das war auch ihre Gesellenprüfung in Zeiten der Pandemie. Der Prüfungszeitraum lag im Lockdown und alle Veranstaltungen waren abgesagt. Nicht nur, dass die mündliche vor der schriftlichen Prüfung anstand. Die 24-Jährige konnte auch nicht wie vorgeschrieben ein Licht- und Tonkonzept erarbeiten und umsetzen.

Prüfung mit fiktivem Projekt

„Das mussten wir dann als fiktives Projekt einreichen.“ Sie wollte eigentlich das im April geplante „Dire Strats„-Konzert sich nutzen. „Es wäre schön, wenn sie ihr Konzept beim Nachholtermin im Februar ausprobieren kann“, hofft Evelyn Tegeler, dass ihre ehemalige Auszubildende dann noch einmal ins Haus kommt. Die möchte im März ein Studium in Medientechnik in Hamburg antreten. Bis Ende des Jahres sammelt sie aber noch Erfahrung in ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Elbeforum.