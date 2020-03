Feuer in Itzehoe : Laube abgebrannt – Kripo ermittelt

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage ist eine Laube komplett abgebrannt.

von Andreas Olbertz

24. März 2020, 13:05 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Dienstag ist eine Gartenlaube aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Gegen 2.15 Uhr meldete ein Zeuge eine brennende Gartenhütte in der Kleingartenanlage Am Twietberg in der Alten Landstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Objekt bereits voll in Flammen. Hütte und Inventar fielen trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr den Flammen komplett zum Opfer.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo ermittelt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 04821/6020.

