Glückstadt : Laub kostenlos entsorgen

Bürger aus zwei Stadtteilen können Blätter an Containern abgegeben.

von shz.de

26. Oktober 2018, 13:55 Uhr

Die Container für die Laubentsorgung wurde von den Anwohnern von Glückstadt Nord und Butendiek schon sehnsüchtig erwartet. So schön die herbstliche Laubfärbung auch ist, sind die Unmengen an Blättern für die Anwohner ein erhebliches Entsorgungsproblem.

Seit dem vergangenen Jahr bietet die Stadt Glückstadt im Herbst zusammen mit dem Quartiersmanagement Nord die kostenlose Laubentsorgung an. Bereits kurz nach 10 Uhr waren die Container fast voll. Doch immer wieder kamen Bürger mit ihren Schubkarren oder Autos vorgefahren, um diesen Service zu nutzen.

Die Helfer des Quartiersmanagement Nord drückten und stampften das Laub im Container zusammen, so dass auch noch die zu Letzt kommenden Bewohner ihr Laub um 13 Uhr los wurden. Am Ende der Aktion waren die Container randvoll. Bewohner der Stadtteile Nord und Butendiek haben am 27. Oktober sowie am 3. und 10. November nochmals von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit, ihr Laub kostenlos zu entsorgen. In Glückstadt-Nord wird der Container in der Mitte der Breslauer Straße aufgestellt und in Butendiek in der Königskoppel in der ersten Parkbucht nach der Einmündung Im Pling.