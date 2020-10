Wegen Corona : Laternenumzug fällt aus

Der Vorstand des Wildnis Clubs aus der Engelbrechtschen Wildnis verzichtet in diesem Jahr auf einen Laternenumzug.

von Christine Reimers

14. Oktober 2020, 16:49 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis | Es wäre schön, wenn die Anlieger des Herzhorner Rhins am Freitag, 16. Oktober, ab 19 Uhr in ihren Gärten Lichter und Feuer anmachen würden. So heißt es vom Vorstand des Wildnis Club. Um ein Zeichen zu setzen. Aber: „Einen Laternenumzug mit Fackeln wird es in diesem Jahr nicht geben“, sagt Maren Haijenga, Wirtin der Gaststätte Poppenhuus und Mitglied im Wildnis Club. „Auch keine Musik und keine Bratwurst am Poppenhuus.“ Und es wird auf das Feuerwerk der Feuerwehr verzichtet. Allerdings: „Wer an dem Abend mit seiner Familie um den Rhin laufen möchte, kann dies selbstverständlich in Eigenverantwortung tun“, sagt Maren Haijenga. Es stehe jedem frei, trotzdem die Atmosphäre der Umgebung zu genießen.

Grund für die Absage des Wildnis Clubs: Zu dem Laternenumzug „Rhin in Flammen“ kamen in den vergangenen Jahren hunderte von Menschen. Ein Corona- Konzept für solch einen Umzug sei nicht leistbar.