Laternenumzüge in Itzehoe : Laternelaufen in zwei Stadtteilen

Am Freitag werden in Tegelhörn und in Wellenkamp die Straßen leuchten.

von nr

23. Oktober 2018, 10:37 Uhr

Der Herbst ist schließlich gekommen – Zeit zum Laternelaufen. In Tegelhörn und in Wellenkamp gibt es am Freitag, 26. Oktober, Umzüge.

Organisator in Tegelhörn ist die Bürgervereinigung, die ab 18 Uhr auf dem Ostlandplatz einen kleinen Imbiss anbietet. Um 18.30 Uhr startet dort der Umzug.

Veranstalter in Wellenkamp sind die Siedlergemeinschaft Kamper Weg-Wellenkamp, der SV Wellenkamp und der Bürgerclub. Der Lauf wird wie in den Vorjahren als „Sternmarsch“ mit zwei Umzügen organisiert, „damit auch die Kinder um Luchsbarg und Lübscher Kamp an dieser Veranstaltung in heimischer Umgebung teilnehmen können“, so eine Mitteilung. Ein Startpunkt ist um 18.45 Uhr die Waldorfschule, von dort geht es unter anderem durch Detlev-H.-Rötger-Straße, Wolterskamp, Kamper Weg und Sanddeich. Der zweite Umzug beginnt um 19 Uhr am Reesiekplatz Richtung Alsenskamp. Ziel für beide ist der Sportplatz des SV Wellenkamp. Dort findet ein kurzes Platzkonzert statt, ein gemütliches Beisammensein schließt sich an.