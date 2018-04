B430 im Kreis Steinburg : Lastwagen rutscht mit 25.000 Liter Milch an Bord in Graben

Das Dach des Führerhauses wurde vollständig zerstört. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht.

von Karsten Schröder

02. April 2018, 10:32 Uhr

Reher | Auf der B430 bei Reher im Kreis Steinburg ist es am Sonntagabend zu einem Unfall mit einem Milchlaster gekommen. Der Lkw war in Fahrtrichtung Hohenweststedt aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht.

Das Dach des Führerhauses wurde durch den Aufprall auf mehrere Bäume, komplett zerstört. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Itzehoer Klinikum transportiert. Art und schwere der Verletzungen sind derzeit unbekannt. Im Fahrzeug befanden sind rund 25.000 Liter Milch die abgepumpt werden mussten. Für die Bergung wurde die Fahrbahn teilweise komplett gesperrt.

