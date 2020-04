Natur in Breitenburg : Larven des Goldenen Scheckenfalters auf Fress-Tour

Die Wiederansiedlung war erfolgreich: In Nordoe kriechen erste Raupen des Goldenen Scheckenfalters aus ihren Winterverstecken.

07. April 2020, 16:30 Uhr

Dägeling/Kremperheide | Die Raupen des Goldenen Scheckenfalters sind im Stiftungsland Nordoe aktiv. Sonne satt und frühlingshafte Temperaturen in geschützten Lagen, das hat jetzt auch die Raupen des seltenen Schmetterlings aus ihren Winterverstecken kriechen lassen.

ZITAT Sie überwintern gemeinsam ganz tief in der Vegetation in so genannten Gespinsten, die zwischen der untersten Blattschicht und dem Boden liegen. Antje Walter, Schmetterlingsexpertin

Ist es längere Zeit warm, kommen sie heraus und sonnen sich Tag für Tag. Nachts verkriechen sie sich wieder in ihre geschützten Gespinste und können so auch Nachtfröste leicht überstehen. Das machen sie ein paar Tage lang, und dann beginnt der Fress-Marathon der kleinen schwarzen Raupen. Weil ihre Haut zwischendurch zu klein wird, müssen sie sich insgesamt fünf Mal „umziehen“, also häuten.

Im Stiftungsland Nordoe sind die kleinen Raupen schon ganz hungrig unterwegs, immer auf der Suche nach ihrer Lieblingsspeise, der heimischen Wildpflanze, dem lila-blühenden Teufelsabbiss (Succisa pratensis).

ZITAT Allen Unkenrufen zum Trotz ist es in unserem Projekt zur Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters in Schleswig-Holstein gelungen, den Falter wieder im Stiftungsland heimisch zu machen. Der Aufwand war erheblich, hat sich aber gelohnt. Antje Walter, Stiftung Naturschutz

Ganz oben im Norden des Landes, im Stiftungsland Geltinger Birk, hingegen sind die Raupen nur halb so groß und noch ausschließlich mit dem Sonnenbad beschäftigt. „Den Größenunterschied holen sie meist schnell auf“, sagt Walter. Ende April verpuppen sich die voll gefressenen Raupen, und Mitte Mai kann mit etwas Glück überall in den fünf erfolgreichen Wiederansiedlungsgebieten im Stiftungsland der Goldenen Scheckenfalter gesehen werden.

3,3 Millionen Euro für Artenschutzprojekt

Mit dem von der EU kofinanzierten Life-Aurinia-Projekt hat die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein in 14 Projektgebieten – verteilt über ganz Schleswig-Holstein – Wiesen, Heiden und Magerrasen noch artenreicher und bunter gemacht. Damit wurde von 2010 bis 2018 die Rückkehr des Goldenen Scheckenfalters nach Schleswig-Holstein vorbereitet und unterstützt. Wo er sich wohlfühlt, finden auch andere Tagfalter sowie zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten einen neuen Lebensraum. 3,3 Millionen Euro flossen in das Artenschutzprojekt. Die Hälfte kam aus dem EU-Förderprogramm Life+, den Rest steuerte die Stiftung Naturschutz bei.



>Weitere Informationen unter

www.life-aurinia.de