Klinikum Itzehoe : Langjähriger Chefarzt der Neurologie geht in den Ruhestand

Andreas Thie leitete seit 1996 die Klinik für Neurologie in Itzehoe. Sein Nachfolger beginnt im April.

von Delf Gravert

10. Januar 2020, 16:44 Uhr

Itzehoe | Er war von Anfang an dabei: Am 1. August 1996 wurde die Klinik für Neurologie am Klinikum Itzehoe gegründet – und seitdem hieß ihr Chefarzt Andreas Thie. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger tritt im April seinen Dienst an.

Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt Thie. Es habe sich vieles gewandelt seit seinem ersten Arbeitstag. Nicht nur, was die rasante Entwicklung der Untersuchungs- und Behandlungsmethoden betrifft. „Die Welt der Medizin hat sich gewaltig verändert“, sagt er.

Dass Thie jeden Tag gerne zur Arbeit ging, lag zum einen an seinem Team: Er habe sich täglich gefreut, seine Kollegen zu sehen. Die Atmosphäre im Klinikum trug ebenfalls dazu bei, dass der Chefarzt dem Haus treu blieb: „Der kooperative Umgang zeichnet das Haus aus.“ Genau wie die Überschaubarkeit. „Man hat hier einen direkten Draht zu allen Abteilungen, das hat Charme“, so Thie, der zuvor am UKE in Hamburg gearbeitet hat.

Als junger Arzt habe er sich für die Neurologie entschieden, weil ihn „das Wunderwerk des Nervensystems“ so fasziniert habe, erzählt Thie. Im Laufe des Berufslebens sei aber ein anderer Punkt mehr und mehr in den Vordergrund gerückt: In der Neurologie werde der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit betrachtet – und die Geschichten der Patienten seien oft noch viel interessanter als die Diagnose.

Langeweile dürfte der Mediziner im Ruhestand nicht bekommen. Die Musik werde eine große Rolle spielen, verrät Thie. Er möchte sich als Gasthörer an der Musikhochschule einschreiben. „Außerdem habe ich mir vorgenommen, noch eine neue Sprache zu lernen“, sagt er. Und auch schriftstellerisch möchte der Mediziner, der bereits einen Reiseführer verfasst hat, gern wieder tätig werden.