Streit mit Behörde : Langes Ringen um Schwerbehindertenausweis

Kranke Itzehoerin (77) im Clinch mit Landesamt für Soziale Dienste.

Papier in Massen. Viele Schreiben haben sich über die Jahre angesammelt, doch am Ziel ist Karin Steffen immer noch nicht. Mit dem Landesamt für Soziale Dienste streitet die 77-Jährige über einen Zusatz zu ihrer Anerkennung als Schwerbehinderte. Inzwischen liegt der Fall beim Sozialgericht.

33 Jahre lang arbeitete Steffen in der Itzehoer Netzfabrik, danach noch in der Pflege. Dann bekam sie Krebs, seit dem Jahr 2000 besitzt die Itzehoerin einen Schwerbehinderten-Ausweis mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 80. Ihr Ziel ist das Merkzeichen G: Es berechtigt zum kostenlosen Busfahren, in der Regel ist für ein Jahr ein Eigenanteil in Höhe von 80 Euro zu zahlen.

Zwei Mal in der Woche müsse sie zur Behandlung in die Innenstadt, sagt Steffen. „Ich kann von Tegelhörn nicht laufen.“ Weil sie blutverdünnende Mittel bekomme, sei eine mögliche Verletzung gefährlich: „Jetzt kommt der Winter, ich darf nicht stürzen.“ Sie könne immer schlechter gehen, doch trotz mehr als 15 festgestellter Krankheiten stelle sich das Landesamt quer.

Das Sozialministerium sagt zum Einzelfall nichts außer: „Grundsätzlich muss immer individuell entschieden werden.“ Ansonsten verweist es auf die Merkblätter des Landesamtes. Entscheidend ist die hauptsächliche Gesundheitsstörung, „GdB-Werte für einzelne Funktionsstörungen dürfen nicht einfach addiert werden“.

Steffen klagte: „Ich habe keinen Ausweg mehr gewusst.“ Ihr Anwalt machte auf die Dringlichkeit aufmerksam, doch die Auskunft, es dauere vier Jahre, erschreckte sie. Solche Verfahren dauerten in der Tat, sagt Frank Knoblich, Direktor des Sozialgerichts. Aber vier Jahre, das sei zu hoch.

Die 77-Jährige versteht die Welt schon jetzt nicht mehr und sagt bitter: Sie wisse gar nicht, welche Krankheiten sie noch alle haben solle – „ich will gar nichts mehr“.