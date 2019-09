Volkshochschule Itzehoe : Lange Nacht mit vielen Appetithäppchen

Sämtliche Fachbereiche stellten am Freitag ihr Angebot vor - und viele Besucher meldeten sich zu Kursen an.

22. September 2019, 17:00 Uhr

Itzehoe | Quer durch alle Fachbereiche wurde ein unterhaltsames Bildungsprogramm angeboten, welches an diesem Abend für alle Teilnehmenden kostenfrei war: Die Volkshochschule Itzehoe (VHS) zeigte am Freitag bei ihrer Teilnahme an der ersten bundesweiten „Langen Nacht der Volkshochschulen“, an der sich 400 Einrichtungen beteiligt haben, die ganze Bandbreite ihres Bildungsangebotes.

Auf allen Etagen war was los

Auftakt des Abends war die „Historische Stadtführung“, welche mit geschichtlichen Daten zur VHS Itzehoe vor dem Georg-Löck-Haus startete. Auf allen Etagen des VHS-Gebäudes gab es dann im Laufe des Abends Angebote zum Zuschauen und Mitmachen, zum Beispiel Vorführungen der Line-Dance- und Flamenco-Gruppen sowie Tango Argentino.

Auch Küstensteine wurden bemalt

Verschiedene Ernährungskursleiter hatten Fingerfood und Rezepte rund um die gesunde Ernährung vorbereitet und luden zum Verkosten ein. Auch der Fremdsprachenbereich war mit einigen Kursleitern vertreten. Weiterhin konnten Besucher sich Ausprobieren in Mal- und Zeichenkursen und an einem Stand Küstensteine selbst bemalen.

Höhepunkt war das Lehrerkonzert der VHS-Musikschule

Im EDV-Bereich konnte man sich Tipps und Tricks bei der „Computerhilfe für Jedermann“ holen und im Bereich der politischen Bildung wurde ein lebendiger Multi-Media-Vortrag zu „70 Jahre Grundgesetz“ angeboten. Ein Höhepunkt des Abends war das Lehrerkonzert der Musikschule der VHS. „Es war ein erfolgreicher und gelungener Abend“, so das Fazit von VHS-Leiterin Corinna Ahrens-Gravert. Was sie besonders freute: „Zahlreiche Besucherinnen und Besucher haben sich spontan aufgrund der ,Appetithäppchen’ zu Kursen bei uns angemeldet.“