Alsen-Campus : Landtagsabgeordnete fordern zügiges Handeln vom Itzehoer Rathaus

Grundsätzlich kündigen die Abgeordneten von CDU, FDP und Grünen aus der Region vorsichtig ihre Unterstützung an.

von Andreas Olbertz

09. Juli 2020, 18:08 Uhr

Itzehoe | Es könnte das Mega-Projekt für Itzehoe und weit darüber hinaus werden: Alsen-Campus – eine Kombination aus einer Event-Halle für Basketball, Konzerte und E-Sport, einem Hotel und Gewerbeflächen. Die Rede ist von einem Investitionsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe.

Der Itzehoer Basketball-Verein Eagles hatte dieses Projekt angestoßen. Eigentlich hätte der Verein in die 2. Basketball-Bundesliga ProA aufsteigen können. Voraussetzung wäre aber unter anderem eine entsprechend große Halle mit Platz für mindestens 1500 Zuschauer gewesen – und die gibt es in der Region nicht. Eagles-Cheftrainer Patrick Elzie stellte Kontakt zur Hamburger Imvest-Gruppe her, mit der ein Konzept entwickelt wurde.

Ein Kernpunkt dieses Plans ist, dass die Polizeidirektion, deren bisheriger Sitz an der Großen Paaschburg aufgegeben wird, in dem Gebäudekomplex als fester Mieter einzieht. Das könnte die Wirtschaftlichkeit sichern. Deshalb hat die Ratsversammlung eine Resolution verabschiedet, um ein Zeichen in Richtung Kiel zu senden.



Abgeordnete fordern schnelle Umsetzbarkeit





Die Reaktionen der Landtagsabgeordneten aus der Region fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Am euphorischsten ist Oliver Kumbartzky (FDP): „Die Idee ist klasse und wäre, wenn sie so umgesetzt würde, ein Riesengewinn für die gesamte Region.“ Die Idee passe sehr gut in das Leistungssport-Konzept des Landes sowie für den E-Sport Standort Schleswig-Holstein. „Wir werden das Thema zeitnah innerhalb der Koalition und mit den Ministerien besprechen“, verspricht Kumbartzky.

Für die CDU-Abgeordneten Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers hat ein Neubau für die Polizei „höchste Priorität“. „Natürlich haben die meine volle Unterstützung“, sagt Arp bezogen auf den Alsen-Campus, aber Geld sei in Corona-Zeiten endlich. Itzehoe bewerbe sich ja für die Innenstadtsanierung ebenfalls um Fördermittel. Da solle die Stadt aufpassen, dass sie am Ende nicht ganz ohne Zuschüsse dastehe.

Arp macht deutlich: „Das ist keine Sache von Jamaika, dafür müssen alle an Bord sein. Auch der Kreis hat ein Interesse.“ Eventuell könnten für das Projekt ja auch EU-Mittel fließen. Er sieht die Stadt in der Pflicht. „Der Bürgermeister muss zu einem runden Tisch einladen“, so Arp. Eine denkbare Subventionierung über die Miete für die Polizei lehnt er ab: „Es muss ein marktüblicher Mietzins sein, sonst steigt uns der Rechnungshof aufs Dach.“

Das Polizeigebäude würde vom Land finanziert, Mittel seien eingeplant. „Es könnte also sofort losgehen“, sagt Heiner Rickers. Offen sei lediglich noch die Grundstücksfrage. Rickers: „Das Land sucht mit uns händeringend einen geeigneten Standort zu akzeptablem Preis.“ Ein kombiniertes Großprojekt wäre da aus seiner Sicht unterstützungswürdig, „zumal der Stadt das dortige Gelände gehört“. Wichtig ist aus seiner Sicht, dass sich ein Investor klar bekennt. „Die Stadt sollte sich also schnellstmöglich entscheiden, Herr Arp und ich werden dann mit der Innenministerin den dringlichen Bau für die Polizei mit anschieben“, so Rickers.

Bernd Voß (Grüne) findet das Projekt gut und einen „interessanten Vorschlag“. Auch bei ihm ist der Fokus klar: „Es muss schnell umsetzbar sein. Ich will jetzt nichts sagen, was Hoffnung weckt.“

Bei der Opposition ist man noch gar nicht richtig im Film. Über die Stadt habe sie noch keine Informationen erhalten, sagt Birgit Herdejürgen (SPD). Sie begrüße alle Aktivitäten, Itzehoe attraktiver zu gestalten. Herdejürgen: „Inwieweit die Überlegungen der Ratsversammlung durch die Förderkulisse des Landes abgedeckt werden kann, werde ich schnellstmöglich zu klären versuchen.“