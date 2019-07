Kinder- und Dorffest : Landrecht und Stördorf feiern gemeinsam

Um Königswürden wetteiferten Jungen und Mädchen aus Landrecht und Stördorf. Abends feierten die Erwachsenen.

von shz.de

01. Juli 2019, 15:00 Uhr

Stördorf | Die beiden Gemeinden Landrecht und Stördorf feierten in Kombination ein gemeinsames Kinder- und Dorffest. Wetteiferten die Kids am Nachmittag um die Königswürden, konnten sich die Erwachsenen am Abend an den selben Spielen messen.

Insgesamt gingen 29 Kinder an den Start und versuchten, möglichst gut zu punkten, um die Königswürde zu erobern. „Wir haben heute viele Zuschauer zur Kaffeezeit gehabt, freute sich Bürgermeister Bernd Harder aus Stördorf. Ein umfangreiches Kuchenbuffet sorgte für Stärkung, während die Kinder sich in der Nortorfer Hüpfburg, die Tim Reese gesponsert hatte, austoben konnten. Die Party am Abend wurde durch ein gemütliches Beisammensein mit angeregten Gesprächen geprägt.

Bei den Kindern siegten in der Gruppe eins bis sieben Jahre Kea Kathrin Auhage und Lukas Bleich, in der Gruppe sieben bis zwölf Jahre gehen Mia Wolthausen und Lenny Bleich als Königspaar hervor und bei den bis 15-Jährigen bilden Janeke Heesch und Timo Vernier das Königspaar.