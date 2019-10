Im Colosseum in Wilster : Landjugend Wilstermarsch veranstaltet „Old-and-Young-Party“

Die Besucherzahlen steigen seit elf Jahren stetig.

Avatar_shz von Ludger Hinz

29. Oktober 2019, 14:20 Uhr

Wilster | Mehr als 600 Besucher im Alter zwischen 16 und 60 Jahren werden erwartet: Am Sonnabend, 2. November, ab 22 Uhr (Einlass: 21.30 Uhr) feiert die Landjugend Wilstermarsch im Colosseum ihre „Old-and-Young-Party“, die sich in den vergangenen Jahren vom landwirtschaftlichen Ball zur großen Disco-Party für jedermann entwickelt hat.

Bei dem Treffen der Generationen, das der Vorstand mit vielen Helfern vorbereitet, gibt es musikalisch eine Mischung für alle Altersklassen – vom Party-Klassiker über Stimmungs-Musik bis hin zu aktuellen Disco-Chart-Hits. „Da ist für jeden etwas dabei“, kündigt DJ Olli P. (Oliver Peters) aus Dithmarschen an. Denn Jung und Alt sollen sollen gemeinsam tanzen und klönen. Die in Schleswig-Holstein einmalige Feier wird in diesem Jahr bereits zum elften Mal ausgerichtet – mit steigenden Teilnehmerzahlen.