Floßrallye auf der Bekau bei Kaaks : Landjugend ruft an die Ruder

Lustige Boote, lustige Outfits, lustige Aufgaben: Sonntag ist wieder Floßrallye auf der Bekau ab Kaaks/Eversdorf.

von shz.de

03. Juli 2019, 15:54 Uhr

Kaaks | Nicht mehr wegzudenken aus dem Terminkalender der Landjugend Steinburger-Geest ist die alljährliche Floßrallye, die in diesem Jahr am Sonntag, 7. Juli, wieder Freizeitkapitäne, Matrosen und Piraten auf den Plan ruft. Los geht es um 11 Uhr in Kaaks/Eversdorf an der Bekau-Brücke. Anmeldungen werden eine Stunde zuvor angenommen.

Langjährige Teilnehmer wissen bereits, dass die „Bootsbesatzung“ aus mindestens drei Personen bestehen muss. Bei Minderjährigen muss zudem mindestens eine volljährige Person mit an Bord sein. Weitere Bedingungen sind ein selbstgebautes Floß ohne jegliche Art von Motorisierung oder fertigen Bootsteilen. Wie immer sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich würden sich die Organisatoren auch wieder über einfallsreiche Outfits freuen.

Während der lustigen Floßfahrt müssen die teilnehmenden Teams traditionell verschiedene Spiele absolvieren. Das erste steht noch vor Fahrtantritt an Land vor den Augen der zahlreichen Zuschauer auf dem Programm. Unter Beweis stellen müssen die Freizeitmatrosen auf ihrer Route dann wieder jede Menge Geschicklichkeit, Schnelligkeit und auch Denkfähigkeit. Die ersten drei Teams dürfen sich auf attraktive Preise freuen.

Zudem warten für Teilnehmer sowie Zuschauer Getränke und Speisen zum Ausklang der Veranstaltung. Wie jedes Jahr hofft die Landjugend Steinburger-Geest wieder auf zahlreiche Teilnehmer, Zuschauer und bestes Wetter.



> Infos: www.laju-steinburger-geest.com