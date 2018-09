Landjugend feiert Party

von Ludger Hinz

Zum Sommerausklang geht es noch einmal heiß her: Denn morgen veranstaltet der Kreislandjugendverband (KLV) Steinburg seine schon legendäre Scheunenfete im Stördorfer Ortsteil Honigfleth. Zu der Landjugendfete vor den Stadttoren Wilsters werden wie immer etwa 600 überwiegend jugendliche Besucher erwartet. „Die Feier folgt dem in den vergangenen Jahren bereits bewährten Ablauf und wird zum Treffpunkt für Jung und Alt“, sagt Vorsitzender Jan Ratjen. Zur Musik von DJ Olli P. (Oliver Peters) aus Dithmarschen wird bis in den Morgen gefeiert. Der seit 1950 bestehende Kreislandjugendverband Steinburg richtet die Party seit mehr als 15 Jahren an dieser Stelle aus, um seine Aktivitäten zu finanzieren. Rund 50 Helfer aus allen Ortsgruppen übernehmen Aufbau, Organisation und Durchführung.



> Beginn: 21 Uhr, Eintritt: 6 Euro (Landjugend 5 Euro).