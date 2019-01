Landfrauen Krempermarsch : Landfrauen spenden für Hospiz-Neubau

Hospiz-Förderverein baut neues Haus in Itzehoe.

von shz.de

20. Januar 2019, 15:37 Uhr

1000 Euro konnten Kai Kulschewski vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Rüdiger Blaschke, Vorsitzender des Hospiz-Fördervereins Itzehoe, entgegennehmen. Die Spende kam von Landfrauen der Krempermarsch, die während ihrer Adventsfeier im „Weißen Bären“ das Geld durch den Verkauf von Keksen, Tannenkränzen und Bastelarbeiten gesammelt hatten.

Die Ausrichtung der Feier unterlag den Bezirken Kremperheide, Krempermoor und Brokreihe, die beschlossen hatten, für den Hospiz-Verein zu spenden. Die Landfrauenvorsitzende Gesche Glöyer hatte 120 Teilnehmerinnen begrüßt und Swantje Bues stimmte mit der Geschichte des Marzipans auf Weihnachten ein. Sie hat als Exportmanagerin bei Niederegger in Lübeck gearbeitet und ist um die ganze Welt gereist, um das Marzipan bis nach Asien und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu bringen. Dabei musste sie die Eigenarten und Traditionen des jeweiligen Landes herausfinden, um den Absatz des Marzipans weltweit zu steigern.

Begeistert vom Vortrag und von den Marzipanproben griffen die Landfrauen zum Portemonnaie und kauften begeistert Gebäck und Dekoartikel. Jetzt konnte die Spende überreicht werden und Kulschewski und Blaschke freuten sich über die Zuwendung der Landfrauen aus der Krempermarsch.

Auf dem Gelände und in der ehemaligen St.-Klemens-Kirche in Itzehoe-Edendorf entsteht zurzeit ein Haus mit zwölf Betten und ein Veranstaltungsbereich. „Was Hospiz angeht, ist der Norden ein weißer Fleck“, sagt Rüdiger Blaschke. Die Finanzierung des Neubaus erfolgt durch den ASB, aber „wir brauchen Spenden für das, was dann kommt“, erklärt Kai Kulschewski. Mit dem eher kleinen Bettenhaus wird eine familiäre und würdevolle Atmosphäre geschaffen.

Der Veranstaltungsbereich soll auch für in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen zugänglich werden. „Wir freuen uns sehr über das Geld und möchten gerne den Hospizgedanken weiterverbreiten.“ Vereine und Privatpersonen, die Aktionen zu Gunsten des Hospizvereins planen, können sich an ihn wenden (0431/7069423).

Auch der Förderverein will sich weiter engagieren und für Ehrenamtler Kurse zur Einarbeitung anbieten. „Wir freuen uns über die Kooperation in bald gemeinsamen Räumen“, sagt Rüdiger Blaschke. Der Förderverein wird nach Fertigstellung mit seinem Büro ebenfalls in das Gebäude in der Alten Landstraße/Ecke Albert-Schweitzer-Ring einziehen.