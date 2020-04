Hobby-Näherinnen in Wewelsfleth : Landfrauen nähen 100 Schutzmasken innerhalb von zwei Tagen

Die Wewelsfletherin Ina Mehlert hatte schon Ende März die Initiative ergriffen, jetzt fertigt sie mit neun Mitstreiterinnen die Nase-Mund-Abdeckungen an. Sie wollen so lange an ihren Nähmaschinen arbeiten, wie Bedarf besteht.

von Kristina Sagowski

22. April 2020, 16:59 Uhr

Wewelsfleth | Seit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Maskenpflicht für Schleswig-Holstein im Kampf gegen Corona zum 29. April ankündigte, laufen bei zehn Damen der Landfrauen Wilstermarsch Ortsgruppe Wewelsfleth die Nähmaschinen heiß, wie Bezirksdame Ina Mehlert erklärt. Bereits Ende März starteten die Hobby-Näherinnen mit der Herstellung des Nase-Mund-Schutzes. Schon damals wurden sie von der Nachfrage überrannt.

In Wewelsfleth verschwinden seitdem immer mehr Gesichter hinter Nase-Mund-Masken, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und sich vor einer Infektion zu schützen. Erhältlich sind die „Landfrauen NaMus für den Privatgebrauch“ gegen eine Spende für die Ortsgruppe sowohl bei Bäcker Käding als auch beim Nahkaufladen von Ingo Engelbrecht.

„Wir schaffen 100 Stück in zwei Tagen“, rechnet die 48-Jährige vor. Drei Minuten benötige sie für eine Maske. Um die große Nachfrage bedienen zu können, werden allerdings dringend Stoffspenden benötigt, und auch weitere helfende Hände beim Nähen der NaMus sind willkommen.

Für die Gemeinschaftsschule Wilster seien vor kurzem 20 Masken abgeholt worden. Außerdem wurden alle 80 Mitarbeiter einer Einrichtung der Behindertenhilfe mit je zwei NaMus versorgt. „Nun sind nochmals 100 Masken für die Bewohner der Einrichtung in Arbeit“, so Ina Mehlert.

Die Idee kam ihr, als sie sich freiwillig in Isolation begeben hatte, weil ihr Sohn Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hatte. Die Familie blieb zum Glück gesund. Ina Mehlert entwickelte kreativen Aktionismus und holte ihre Nähmaschine aus dem Keller, die 20 Jahre dort gestanden hatte. Das gab den Anstoß: „Ich weiß, dass es in Wewelsfleth bei den Landfrauen viele gute Hobby-Näherinnen gibt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was sich gerade im Leben der älteren – oft alleinstehenden – Damen verändert hat: Kartenclubs, Wassergymnastik und Bingonachmittage gibt es nicht. Da wollte ich einen Vorschlag für eine neue Tagesstruktur bieten“, schildert sie. Solange Bedarf da ist, wollen sie und ihre Mitstreiterinnen weiternähen.



> Kontakt: aktion@landfrauen-wilstermarsch.de