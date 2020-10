Krempermarsch : Landfrauen erfahren viel Wissenswertes über fleißige Bienen

Bienen sind nach Kuh und Schwein das drittwichtigste Nutztier – das und anderes berichtete Imkerin Ilka Früchtnicht den Landfrauen.

29. Oktober 2020, 14:37 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis | Der Landfrauenverein Krempermarsch hielt seine erste Veranstaltung nach dem Lockdown jetzt im Poppenhuus bei Maren Hayenga ab. „Mit Abstand wird dies die beste Veranstaltung“, begrüßte die Vorsitzende Birte Oesau. „Wir wollen ein Zeichen setzen und unter Einhaltung der AHA-Regeln einen schönen Nachmittag verleben.“

Eingeladen war Ilka Früchtnicht aus Seester.

Ohne Bienen kein Leben

Die Imkerin referierte zum Thema „Ohne Bienen kein Leben“. Sie betreibt mit ihrem Mann einen Obstanbaubetrieb mit Imkerei und gehört dem Uetersener Imkerverein im Deutschen Imkerverband an. Die Ägypter waren die ersten, die Bienen in Tongefäßen hielten und neben dem Honig auch das Wachs für Kerzen nutzten. Ilka Früchtnicht hatte einen Bienenkorb aus der Zeit um 1908 von ihrem Großvater mitgebracht und einen modernen Bienenkasten, in dem sie ihre Völker hält. Im Sommer leben bis zu 60.000 Bienen in den Kästen, im Winter reduziert sich die Zahl auf 20.000.

ZITAT Eine Biene, die im Mai schlüpft, lebt etwa sechs Wochen, dann ist sie abgearbeitet. Ilka Früchtnicht, Imkerin aus Seester

Die Königin beginnt ihre Eier im Frühjahr zu legen, wenn die Arbeiterbienen die ersten Pollen in den Stock bringen. Befruchtet wird sie von den bis zu 900 männlichen Drohnen, die im Herbst bei der „Drohnenschlacht“ gewissermaßen vor die Tür gesetzt werden.

Nach Kuh und Schwein ist die Biene das drittwichtigste Nutztier. Ihre Hauptarbeit ist die Bestäubung von Obstbäumen, Gemüsepflanzen und Raps.

ZITAT Beim Obstanbau werden die Bäume zu 80 Prozent von Bienen bestäubt, die restlichen 20 Prozent durch den Wind. Ilka Früchtnicht, Bienen-Expertin

Das wichtigste Bienenprodukt ist Honig. Aber auch Wachs, Propolis, Pollen und Gelee Royal finden – oft in der Pharma- und Kosmetikindustrie – Verwendung. Früchtnicht lud in das Bienenmuseum Moorrege ein, wo die Geschichte der Imkerei anschaulich dargestellt wird. Es ist das einzige dieser Art im Land.