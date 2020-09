Fahrbahnerneuerung : Landesstraße 112: Ab Ende Oktober wieder freie Fahrt in Steinburg und Hohenfelde

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden etwa 1,3 Millionen Euro betragen.

28. September 2020, 14:57 Uhr

Süderau/Steinburg | Es geht auf die Zielgerade: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein teilt mit, dass die Sanierung der Landesstraße 112 innerhalb der Ortsdurchfahrt Steinburg zwischen Kreuzung Hauptstraße/Lübscher Landweg bis zur A23-Anschlussstelle Hohenfelde in den letzten Bauabschnitt geht. Für die Arbeiten muss die A23-Anschlussstelle Hohenfelde gesperrt bleiben, lediglich die Auffahrt in Richtung Heide bleibt offen. Auch der Pendlerparkplatz A23-Hohenfelde ist während der Sanierung nicht erreichbar. Der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt. Die Sperrung soll am 30. Oktober aufgehoben werden. Wesentliche Teile der Sanierung sind witterungsabhängig; eine Terminverschiebung ist laut Landesbetrieb möglich.

Im letzten Bauabschnitt erfolgt jetzt die Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von gut 400 Metern zwischen Pendlerparkplatz und Mitte Einmündung der Landesstraße 116 (Lägerdorf) zur A23-Anschlussstelle. Parallel wird auch der Radweg an der L 112 mitsaniert, inklusive Arbeiten am Regenwasserkanal. Der Verkehr wird weiterhin über die bereits bekannten Umleitungsstraßen geführt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden etwa 1,3 Millionen Euro betragen.

