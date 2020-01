Arbeitswelt im Fokus : Landeskonferenz der Jusos in Itzehoe

Jungsozialisten diskutierten während ihrer Landeskonferenz über Mindestlohn, Digitalisierung und Pflegeberufe.

20. Januar 2020, 16:16 Uhr

Itzehoe | Ob Mindestlohn für junge Leute, Pflegezeiten für die Rente, Bildungsurlaub, Wirtschaft im Schulunterricht oder Digitalisierung und Home Office – es gab viele Themen zur Überschrift „Die Zukunft der Arbeit.“

Im Itzehoer Haus der Jugend trafen sich 100 Delegierte der Jusos zur Landeskonferenz. Auch der SPD-Kreisvorsitzende, Lothar Schramm, und der Itzehoer SPD-Ortsvorsitzende Hans-Dieter Helms kamen, um sich zu informieren. „Wir müssen die Jusos als Motor der Partei wahrnehmen“, sagte Schramm.

Nach einem Grußwort von „Fridays for Future Itzehoe“ erklärte Juso-Landesvorsitzender Simon Bull: „Es ist auch in der Arbeitswelt wichtig, dass das Thema Klimapolitik angegangen wird.“ Und weiter: Die Kieler Regierungskoalition sei „auch da nicht auf dem besten Weg“.

Die Delegierten forderten während ihrer Konferenz, einen Mindestlohn auch für Minderjährige. „Den Landesmindestlohn, den die Jamaikakoalition in Kiel abgeschafft hat, wollen wir wieder einführen“, so Bull. Und die pflegerischen Berufe sollen aufgewertet werden. Bull: „Wer Angehörige pflegt, für den entsteht ein Loch in der Rente. Das soll sich auszahlen, indem Pflegejahre bei der Rente besser berücksichtigt werden.“

Lea Benecke, stellvertretende Landesvorsitzende aus dem Kreis Stormarn, forderte: „Es sollte mehr Bildungsurlaubstage geben, die Arbeitnehmer in Anspruch nehmen können.“ Und für Unternehmen müsse es leichter sein, diese anzubieten. Auch müsse dafür gesorgt werden, dass das Angebot an sich bekannter wird. Vielen, so Benecke, sei gar nicht bekannt, dass sie die Möglichkeit zum Bildungsurlaub hätten.

Nachholbedarf gebe es auch in der Digitalisierung. So wollen die Jusos das Recht auf Home Office in den Berufen einführen, in denen das möglich wäre. Bull betonte: „Da dann die Arbeitszeit allerdings nicht wie im Büro verläuft, sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die Zeit zu erfassen, damit auch das abendliche Mailschreiben in die Arbeitszeit hinein fällt und nicht zum Nachteil wird.“



Steinburger Antrag abgelehnt





In der Bildung wollen die Jusos ein verpflichtendes Vorschuljahr einführen, damit sich die Kinder besser auf die Schule vorbereiten können. Ein Antrag der Steinburger Jusos wurde allerdings knapp abgelehnt. Sie warben dafür, mehr wirtschaftlich orientierte Inhalte in das Fach Wirtschaft und Politik an Schulen einzubringen. Nicht angenommen wurde dieser mit der Begründung, dass Wissen über Finanzmärkte zu wenig Relevanz für das spätere Leben hätte. Da die Fachanforderungen an die Schüler auch so schon groß seien, sei ein derartiger Schwerpunkt kaum in den Unterricht zu integrieren, so die Mehrheit der Delegierten. Kreisvorsitzender Philipp Kehl: „Wir werden den Antrag beim SPD-Kreisparteitag noch einmal einbringen.“ Dieser findet Sonnabend, 29. Februar, 10 Uhr, in Heiligenstedten in der Gaststätte „Zur Erholung“ statt.