Querung über den Bolritt : Land zahlt neue Fußgängerbrücke in Glückstadt

Das Innenministerium fördert die Sanierung der Brücke mit 423.000 Euro. Auch Umfeld wird neu gestaltet.

von Christine Reimers

12. Oktober 2020, 13:07 Uhr

Glückstadt | Es ist eine kleine, unscheinbare Brücke, aber sie wird viel genutzt. Deshalb haben viele Glückstädter schon darauf gewartet, dass die Querung über den Bolritt saniert und auf drei Meter verbreitert wird. Das Innenministerium fördert das Projekt jetzt mit 423.268,47 Euro. Da die Brücke für Fußgänger und Radfahrer im Eingangsbereich zu Glückstadt-Nord liegt, kommt das Geld aus dem Topf „Soziale Stadt“. Vor allem wird die Querung von Schülern genutzt.

Mit der Freigabe des Geldes kann die Stadt jetzt tätig werden. Mitgearbeitet haben an dem Projekt auch Mitglieder des Stadtteilbeirates Nord. Dass die Brücke neu und breiter wird, ist ein Vorteil, ein anderer: Der Rad- und Fußweg entlang des Festungsgewässers wird verbessert. Aus Kiel heißt es in einer Pressemitteilung der Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU): „Damit kann nicht nur die marode Brücke über das denkmalgeschützte Festungsgewässer ersetzt werden. Auch die Zuwegung zur Brücke will die Stadt erneuern. Ich freue mich, dass wir die Stadt Glückstadt mit Mitteln des Bundes und des Landes auch bei dieser wichtigen Maßnahme unterstützen können.“

Die Erneuerung wird im Rahmen der seit 2014 laufenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Nord“ durchgeführt. Insgesamt wurden dafür bislang Städtebauförderungsmittel in Höhe von 4,74 Millionen Euro bereitgestellt. Bund, Land und Stadt teilen sich wie bei solchen Projekten üblich die Kosten zu jeweils einem Drittel.

Es wird so viel Geld geben, weil auch die Umgebung der Brücke verschönert werden soll. Denn das Festungsgewässer ist ein eingetragenes Denkmal. Deshalb sagt die Ministerin: „Natürlich wird auch das Umfeld für all diejenigen, die dort wohnen oder sich erholen wollen, verbessert. Und nicht zuletzt wird der Fußgänger- und Fahrradverkehr gestärkt, was auch die Schulwege für die Schülerinnen und Schüler sicherer macht.“