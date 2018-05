Verkehr : Land treibt Nordumgehung Itzehoes voran

Verkehrsminister Bernd Buchholz beauftragt den Landesbetrieb für Straßenbau mit dem Beginn der Planungen. Der Baubeginn wird für frühestens 2024 erwartet.

von Delf Gravert

04. Mai 2018, 17:00 Uhr

Die Landesregierung will die Planungen für eine Umgehungsstraße nördlich von Itzehoe vorantreiben. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hat den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) beauftragt, in die konkreten Planungen für die neue Straße einzusteigen. „Die Nordost-Umfahrung Itzehoe ist ein für die Region ebenso lang ersehntes wie unter Verkehrs-Gesichtspunkten wichtiges Projekt, das zur Entlastung der Bürger von Lärm und Emission beitragen wird“, so Buchholz.

Seit Mitte 2016 stehen knapp 18 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt für die Nordumgehung bereit. Als Projekt mit „vordringlichem Bedarf“ wurde sie in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) aufgenommen. Bis 2030 soll sie nach Vorstellungen des Bundesverkehrsministeriums gebaut werden. Doch bisher wurde nicht mal mit den Planungen begonnen. Der Grund: fehlende Kapazitäten beim Landesbetrieb (wir berichteten). Dies habe sich nun geändert, sagt Buchholz. „Durch die Übertragung von Planung und Bau der Autobahn 20 auf die bundeseigene Projektgesellschaft Deges steht nun Personal zur Verfügung, um weitere Vorhaben des BVWP in Angriff zu nehmen.“ Die Wahl sei dabei auch auf die Nordost-Umfahrung Itzehoes gefallen.

„Ein wesentliches Entscheidungskriterium war die geschlossene Haltung von Stadt und Region für das Vorhaben“, so der Minister. Damit bestehe im Hinblick auf das spätere Planfeststellungsverfahren und das zu erzielende Baurecht „eine große Realisierungswahrscheinlichkeit für die Umgehung“.

Dies sei eine „gute Nachricht“ für Itzehoe, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Die Entscheidung des Ministeriums, die freigewordenen Kapazitäten für die Nordumgehung einzusetzen, sei ein großer Erfolg für die Region Itzehoe, die die Stadt mit 17 Umlandgemeinden bildet. „Dies zeigt, dass wir gehört werden, wenn wir gemeinsam arbeiten.“

Mit einem Baubeginn rechnet das Ministerium frühestens in sechs Jahren – etwaige Klagen könnten diesen Zeitraum noch verlängern. Sie sind nicht ausgeschlossen: Die im BVWP vorgesehene, grob geplante Trasse soll die Bundesstraßen 206 und 77 von der Gemeinde Schlotfeld mit der Autobahnabfahrt Itzehoe-Nord der A 23 verbinden. So könnten in Itzehoe vor allem die Straßen Langer Peter und Lindenstraße vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Doch die Route führt durch das FFH-Gebiet Rantzau-Tal. Der Naturschutzverband BUND hat bereits Bedenken gegen einen Straßenbau in diesem Natur- und Landschaftsschutzgebiet angemeldet. Insgesamt soll die Straße gut sechs Kilometer lang werden und geschätzt 10 000 Fahrzeuge pro Tag aufnehmen.