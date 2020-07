Peissen : Land bremst Windpark in Peissen aus

Die Landesplaner kritisieren am Entwurf des Windparks den geschlossenen Riegel über mehrere Kilometer.

von Joachim Möller

07. Juli 2020, 10:43 Uhr

Peissen | Windkraftanlagen in Peissen: Die Gemeinde will, Landwirte stellen Flächen zur Verfügung und ein Energieparkentwickler ist auch an Bord.

Doch die Landesplanung sagt bisher nein. Kein Windpark für Peissen. „In vielen Orten werden Windparks abgelehnt. Und hier, wo Gemeindevertretung und Bevölkerung sich positiv aussprechen, dürfen keine Anlagen gebaut werden“, wundert sich Bürgermeister Reinhard Petersen. Sein 2. Stellvertreter Jörn Reese ergänzt:

Zitat: „Mit gesundem Menschenverstand ist das nicht nachvollziehbar.“ 2. stellvertretender Bürgermeister Jörn Reese.

Geht es nach den Plänen der Gemeinde Peissen und des Energieparkentwicklers UKA Nord, sollen künftig acht Windenergieanlagen nord-westlich der Gemeinde nachhaltigen Strom für viele tausend Haushalte produzieren.

Die Anlagen wären eine Ergänzung des direkt angrenzenden Windparks Reher. Die Bedingungen sind laut Gemeinde optimal: Das Gebiet eignet sich laut Entwickler gut für die Gewinnung von Windenergie, rechtliche Vorgaben wie etwa Abstandsregeln werden deutlich übertroffen und öffentliche Gemeinderatssitzungen haben gezeigt:

Die Akzeptanz dieses Projekts vor Ort ist außergewöhnlich hoch. Dennoch können die Windparkpläne nicht umgesetzt werden.

Flächen nicht für Windenergie ausgewiesen

„Derzeit hakt es noch bei den Entwürfen für das neue Regionale Raumordnungsprogramm“, sagt Bürgermeister Reinhard Petersen.

In den bisherigen drei Entwürfen, die die Landesplanung erarbeitet hat, sind die entsprechenden Flächen nicht für die Gewinnung von Windenergie ausgewiesen.

Das Argument der Landesplaner: Mit dem Bau des Windparks entstehe gemeinsam mit den bereits bestehenden Anlagen bei Puls und Reher in der Nähe ein „langgezogener Riegel“.

Bestehende Anlagen werden bald abgebaut

Petersen widerspricht: „Einen Riegel wird es nicht geben, weil einige der bestehenden Anlagen so alt sind, dass sie bald ersatzlos abgebaut werden müssen.“

Werde der Windpark auch auf dem Gebiet von Peissen gebaut, seien die Windenergieanlagen auf eine Fläche konzentriert und bildeten keinen durchgehenden Riegel.

Überhaupt liege es im Ermessen der Landesplaner, wann eine „Riegelbildung“ vorliege – die Entscheidung unterliegt also keiner strikten rechtlichen Vorgabe.

Finanzielle Vorteile für Landwirte und Gemeinde

Die Gemeinde Peissen und der Energieparkentwickler setzen deshalb nun ihre Hoffnungen in den vierten und womöglich finalen Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms.

Petersen, dessen Hof am nächsten vom geplanten Windpark liegen würde, hat selbst kein Grundstück, das er für den neuen Windpark verpachten kann – somit wird er privat nicht von den neuen Anlagen profitieren.

Aber „der Windpark bedeutet für unsere Landwirte ein Zusatzeinkommen und für die Gemeinde finanziell mehr Möglichkeiten“, sagt er.

25 Landwirte, die auch schon Verträge mit UKA abgeschlossen hätten, profitierten von dem zusätzlichen Anlagen. Hinzu käme, dass die Gemeinde auch Gewerbesteuer einnehmen würde.

Überhaupt gebe es ein großes Interesse, die Region im Bereich der Erneuerbaren Energien noch besser aufzustellen. Gerade weil die Landesregierung eigentlich einen Ausbau der Windenergie einfordere und ein Windpark bei Peissen willkommen sei, setze Petersen seine Hoffnungen in den nächsten Entwurf des Raumordnungsprogramms. Der vierte Entwurf des Raumordnungsprogramms wird für Herbst/Winter 2020 erwartet.

Info: Die Unternehmensgruppe UKA plant seit 2016 den Windpark nordwestlich von Peissen. UKA plant, baut, betreut und betreibt Wind- und Solarparks und die dazugehörige Infrastruktur. Das 1999 gegründete Unternehmen ist mit rund 50 ans Netz gebrachten Windparks und einer kurz- bis mittelfristigen Projektpipeline von mehr als zwei Gigawatt einer der führenden deutschen Entwickler. Und trotz des Widerstands aus Kiel ist die Firma auch für Peissen noch optimistisch. „Vor dem Hintergrund, dass die Akzeptanz des Projekts vor Ort sehr hoch ist und die Landesregierung einen Ausbau der Windenergie an geeigneten Orten fordert, setzen wir nun auf das Entgegenkommen der Landesplaner, bleiben weiterhin im Austausch und sind optimistisch, dass eine Entscheidung im Sinne der Energiewende getroffen wird“, sagt Albert Regenbrecht, Projektentwickler bei UKA Nord.

Die Pläne sehen acht Windenergieanlagen des Typs Vestas V162 mit einer Nennleistung von jeweils 5,6 Megawatt (insgesamt 44,8 Megawatt) vor. Nach UKA-Berechnungen könnten damit 51.000 Drei-Personen-Haushalte mit Energie versorgt werden.