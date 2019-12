Lampenfieber abgeschüttelt: Steinburg-Schüler lesen vor

Avatar_shz von shz.de

18. Dezember 2019, 13:40 Uhr

Itzehoe | Es ging um Krimis oder Tiergeschichten – beim Vorlesewettbewerb an der Steinburg-Schule, die sich am Wettbewerb der Förderzentren für geistige Entwicklung beteiligte, stellten elf Schüler altersunabhängig ihre Lesekünste anhand eines selbst gewählten Textes unter Beweis.

Insbesondere achteten die Juroren Niels Jurgons (Vorsitzender des Sport-, Schul- und Kulturausschusses des Kreistages), Elke Voß ( Stadtbibliothek), Franziska Schwepe (Schulelternbeiratsvorsitzende), Schulleiterin Maren Lutz sowie Finn Ole Junge als Schulsieger aus dem Vorjahr auf die Vorstellung des Buchtitels und Autors. Anhand verschiedener Kategorien wie Lesefluss und Lesetempo sowie Betonung oder Beachtung der Satzzeichen wurde jeder einzelne Vortrag der Schüler bewertet. „Während des Vorlesens haben wir auch darauf geachtet, ob der Vorleser zwischendurch auch den Blickkontakt zum Publikum sucht“, sagt Lutz, die aber auch das Lampenfieber der einzelnen Leseratten bemerkte. Mit einem knappen Punktesieg setzte sich Nazar Bilal aus dem elften Jahrgang vor dem Sechstklässler Bjane Fock und Achtklässlerin Valeska Werdt durch. Höhepunkt der gelungenen Veranstaltung war die abschließende Siegerehrung mit der Übergabe der Urkunden und Preise vor der gesamten Schülerschaft. In diesem Rahmen erfuhr der Sieger auch, dass er am 13. Februar am Landeswettbewerb in Nortorf teilnehmen wird.