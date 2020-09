Lage am Arbeitsmarkt entspannt sich weiter

von Delf Gravert

30. September 2020, 17:46 Uhr

Itzehoe/Heide | Die Zahl der Arbeitslosen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen ist im September gesunken. Wie die für beide Kreise zuständige Arbeitsagentur in Heide mitteilt, waren in Steinburg 4315 Menschen arbeitslos, 221 weniger als im August. In Dithmarschen sind es 4048 Personen – ein Minus von 281. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Monate fort. „Die Situation auf dem Arbeitsmarkt stabilisiert sich im September weiter und nimmt wieder etwas an Fahrt auf“, bewertet Ronald Geist, Leiter der Arbeitsagentur Heide, die Zahlen.

Der Einbruch durch die Corona-Krise ist aber längst noch nicht überwunden: Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosenquote mit nun 6 Prozent immer noch deutlich erhöht. Im September 2019 lag sie nur bei 4,8 Prozent. Zudem spielt die Kurzarbeit immer noch eine wichtige Rolle: „Mehrere hundert“ Abrechnungen von Unternehmen werden jeden Monat eingereicht, so Geist. Seine Behörde arbeite diese zügig ab. Insgesamt wurde für knapp 14.000 Beschäftigte im Kreis Steinburg Kurzarbeit angemeldet.