Lauftreff Kremperheide räumt auf : Läufer sammeln Müll in der Nordoer Heide

Sport treiben und gleichzeitig die Umwelt aufräumen – Läufer aus Kremperheide als Müllsammler.

06. September 2019, 14:00 Uhr

Kremperheide | Plogging – Laufen und Müllsammeln zugleich: Dieser Natursportdisziplin, die in Schweden ihren Ursprung hat, hatten sich die Mitglieder des Lauftreffs vom TSV Kremperheide jüngst wieder verschrieben.

Grund: Es störte sie, dass Besucher der Nordoer Heide das Naherholungsgebiet zwar nutzen, es dabei aber verschandeln, weil sie ihren Müll nicht wieder mitnehmen.

Abfall ordnungsgemäß entsorgt

Bei ihrer jüngsten Aktion wurde wieder allerhand Schiet und Dreck entdeckt, der in die mitgebrachten Müllsäcke wanderte. Anschließend wurden die Hinterlassenschaften anderer ordnungsgemäß entsorgt.

Das wäre nicht nötig, würde jeder Besucher selbst für Sauberkeit sorgen, so der allgemeine Tenor der Sportler.

Zitat: Was mich wenig gefreut hat, waren die vollen Hundebeutel. Imke Willmann

Sie sammelten reichlich Glasflachen, Pizzakartons, Plastik, Kronenkorken eine Blockbatterie und Papier. Gefunden wurden auch Damenbinden, Windeln und sogar eine zurückgelassene Unterhose, ein Handtuch und ein Ohrring.

Abgelaufen sind die Lauftreffteilnehmer mehrere Bereiche: das Gebiet um die Deckmann’schen Kuhlen ebenso wie verschiedene Wege innerhalb des Naherholungsgebietes.

Unrat neben den Papierkörben

Das Meiste fanden sie an den Teichen, obwohl dort Papierkörbe vorhanden sind. Auf den längeren Heidestrecken lag weniger Müll herum, dafür aber unzählige für Lebewesen schädliche Zigarettenkippen, die sie zusammen mit den Kronenkorken zuhauf auch an den Liegestellen der Teichzonen entdeckten.

Ausdauersportler Ole Enstipp wünschte sich nach der Aktion, dass jeder, der die Natur nutzt, seinen Müll mit nach Hause nimmt und dort auf sachgemäße Weise entsorg, zumindest aber die aufgestellten Müllkübel nutzt. Wie er, so hatten sich auch andere Läufer bereits in früherer Zeit in der Heide engagiert.

Seine Erfahrung: „Von der Müllmenge her hält sich das von früher zu jetzt die Waage.“ Die Heide ist gegenüber dem vergangenen Jahr also nicht sauberer geworden. Wünschenswert wäre dies aber, sind sich die Läufer einig.