Ausbau der Bundestraße 5 : Lärmschutz wird erneuert

An der B 5 bei Bekdorf sind die Bauarbeiten für die neue Lärmschutzwand in vollem Gange. Nach dem Abbruch der alten Wand, die aufgrund der Fahrbahnverbreiterung auf drei Spuren notwendig war, wurden jetzt Bohrpfähle bis zu 4,50 Meter in die Erde gesetzt (Foto). Da hinein kommen später Stahlträger, an denen Aluminium-Elemente angebracht werden. Die Lärmschutzwand wird 155 Meter lang und zwei bis 2,75 Meter hoch werden. Erfreulich für Kraftfahrer: Die ursprünglich beabsichtigte halbseitige Sperrung wird es nicht geben. Die Arbeiten werden, so Kai-Uwe Schacht, Itzehoer Niederlassungsleiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, von der rückwärtigen Seite her ausgeführt. Sie dauern noch bis zum 30. November.