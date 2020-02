Lägerdorf weicht auf Horster Kunstrasen aus

von Reiner Stöter

Itzehoe | Viel Regen, Sturm und wechselnde Temperaturen machen den Fußball-Teams landauf- und landab mehr zu schaffen, als ihnen derzeit in der laufenden Vorbereitung auf die offizielle Saisonfortsetzung im März lieb sein kann. Nicht nur die Trainingsbedingungen auf Naturrasen sind schlecht, auch die Möglichkeiten, Testspiele zu bestreiten sind sehr eingeschränkt. Das Ausweichen auf Kunstrasenplätze ist ein probater Weg, um den Witterungsverhältnissen zu trotzen.

So weicht Fußball-Landesligist TSV Lägerdorf am frühen Sonntagnachmittag auf die Anlage des VfR Horst an der Heisterender Chaussee aus und testet dort um 13.30 Uhr gegen den Tabellenachten der Landesliga Holstein, SV Tungendorf. Zweieinhalb Stunden früher um 11 Uhr am Sonntagmorgen wird die zweite Mannschaft des TSV Lägerdorf an gleicher Stelle gegen den TSV Breitenberg antreten.

Auf den neuen Kunstrasenplatz des Itzehoer Stadions weicht Verbandsligist TSV Heiligenstedten aus und empfängt dort am heutigen Sonnabend um 16 Uhr den TSV Brokstedt aus der Kreisliga Mitte. Vorhandene Kunstrasenplätze kommen außerdem Kreisligist Fortuna Glückstadt (Sonntag um 15 Uhr gegen Nord-West-Kreisligist SG Eiderstedt) und Kreisligist Alemannia Wilster (Sonntag 15.30 Uhr gegen den Hamburger Bezirksligisten SV Hörnerkirchen) zu Gute, um geplante Testpartien relativ sicher durchführen zu können.

Eher gefährdet erscheinen die geplanten Nachholspiele in der Kreisliga West zwischen dem SV Hemmingstedt und SpVgg Holstein West (heute 14 Uhr) sowie Merkur Hademarschen und dem TSV Nordhastedt (Sonntag 14 Uhr).