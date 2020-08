Freizeitpläne für Lägerdorf : Lägerdorf plant die Zukunft

Ein erstes Treffen mit Bürgern zur Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes ist am 28. August geplant. Kurzfristiges Ziel ist ein neues Dorfgemeinschaftshaus.

von Joachim Möller

25. August 2020, 17:17 Uhr

Lägerdorf | Camping am See, Badevergnügen, Bootfahrten – wo jetzt noch nach Kreide gebuddelt wird, könnte in einigen Jahren ein See mit zahleichen Freizeitmöglichkeiten entstehen. Noch ist dies nur eine Vision im Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Lägerdorf, das im Juli einstimmig von der Gemeindevertretung verabschiedet wurde. Dieses Papier gibt einen Handlungsrahmen für die nächsten 30 bis 40 Jahre vor. Was davon wie und wann umgesetzt wird, soll mit den Lägerdorfern erörtert werden. Ein erstes Treffen mit Interessierten findet Freitag, 28. August, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

„Das Ortsentwicklungskonzept ist entscheidend für die Entwicklung der Gemeinde“, sagt Bürgermeister Jürgen Tiedemann (CDU). Das Ziel der Lägerdorfer Politiker ist klar: Die Gemeinde attraktiv halten und weiterentwickeln. Schwerpunkt ist deshalb vor allem die Schaffung von Wohnraum. „Hier gibt es enormen Nachholbedarf.“ Seit 1998 sei in Lägerdorf kein neues Wohngebiet ausgewiesen worden, so Tiedemann.

Aber auch die Förderung der Schul- und Sportentwicklung, Bereitstellung von Flächen für Freizeit und Erholung sowie Renaturierung, Sicherung und Ausbau von Arbeitsplätzen, Schaffung neuer Gewerbeflächen und Weiterentwicklung des Industrieparks Steinburg sind Bestandteil des Entwicklungskonzeptes.

Aufgelistet sind darin „zwölf Schlüsselprojekte, die kurz-, mittel- oder auch langfristig umgesetzt werden können“, ergänzt Tiedemanns Stellvertreterin Renate Gromke (SPD). Ganz oben steht der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses am Schulstandort – einschließlich der Verlegung des Kindergartens Stiftstraße dorthin. Das Haus solle ein zentraler Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft werden und die vorhandenen Aktivitäten von Vereinen erweitern, so Tiedemann. Als Förderung werden bis zu 750.000 Euro erwartet. „Das Projekt kann als erstes umgesetzt werden, weil das Gelände der Gemeinde gehört“, betont Renate Gromke.

Bei anderen Vorhaben – wie Ausweisung von Baugebieten – sei die Gemeinde in ihrer Entwicklung durch die vorhandenen und zukünftigen Kreidegruben erheblich eingeschränkt, sagt Tiedemann. Hier hoffen der Bürgermeister und seine Stellvertreterin auf Entgegenkommen der Firma Holcim, die im Gegenzug auf das Wohlwollen der Gemeinde beim laufenden Planfeststellungsverfahren zur geplanten Grube Moorwiese/Moorstücken“ angewiesen ist.

Tiedemann und Gromke betonen, dass die im Ortsentwicklungsplan beschriebenen Projekte lediglich einen Handlungsrahmen vorgeben – entschieden sei noch nichts. Die Bürger seien aufgefordert, ihre Ideen und Anregungen einzubringen und an der Zukunft der Gemeinde mitzuarbeiten. Deutlich machen sie auch, dass Umsetzungspläne – unter anderem der Kleingartenanlagen oder des Tennisvereins – nur mit den Bürgern und bei Bereitstellung von Alternativflächen vorgenommen würden.

Wenn die Vision der Kreidegruben-Seen Wirklichkeit wird, ist sich Tiedemann sicher: „Lägerdorf wird dann einer der attraktivsten Orte im Kreis sein.“



>Anmeldungen zum Umsetzungstreffen bei Bürgermeister Tiedemann unter 04828/901830 oder bgm-tiedemann@laegerdorf.de