Jugendaustausch mit polnischer Partnerstadt : Lägerdorf: Gäste aus Sepopol beeindruckt vom Besuchsprogramm

Insgesamt acht Tage lang waren die 20 Schülerinnen und Schüler der polnischen Schule in und rund um Lägerdorf unterwegs.

von Ludger Hinz

22. Juli 2019, 13:13 Uhr

Lägerdorf | Sie hatten schon fast eine Woche abwechslungsreicher Aktivitäten hinter sich, aber die vorletzte Nacht war dann doch noch zum Gruseln. Denn kaum hatten die Teilnehmer am diesjährigen Jugendaustausch mit der polnischen Partnerstadt Sepopol (wir berichteten) in Lägerdorf während ihrer Nachtwanderung den Wald betreten, wurden sie auch schon erwartet.

Sechs geschminkte Mitglieder der Lägerdorfer Feuerwehr waren verkleidet und bereiteten den Teilnehmern im Dunkeln mit Kettensäge einen ordentlichen Schauder. „Die Nachtwanderung war das absolute Highlight“, sagte Deutsch-Lehrerin Elzbieta Piorun.

Zwei Stunden lang waren sie mit bengalischem Feuer durch Dorf und Wald gewandert, von „Geistern“ begleitet, haben am Gedenkstein den Geist vom ermordeten Ingwer Boysen erblickt, dargestellt von Dorfhistoriker und Leiter des Heimatmuseums, Uwe Erickson.

Insgesamt acht Tage lang waren die 20 Schülerinnen und Schüler der polnischen Schule in und rund um Lägerdorf unterwegs, die als Belohnung für ihre guten Leistungen ausgewählt worden waren, gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk.

Die Aktivitäten begeisterten die Schüler allemal. „Das gemeinsame Pizzabacken war ein großer Erfolg. Auch der Besuch im Freibad kam gut an. „Gummistiefelgolf war das Beste“, so Elzbieta Piorun. Am letzten Tag erfuhren sie die Feuerwehr in Aktion, die vorführte, wie man Brandherde löscht und die Löschmethoden erklärte. Auch löschen durften sie selber. Die Schüler waren von dem Programm beeindruckt. So sagte Patrycja Wlodarczyk (15): „Der Hansapark war am besten, denn bei uns in der Nähe gibt es so etwas nicht.“ Und Adrian Dudek (14) fand die große Achterbahn am besten. „Dafür habe ich sogar eineinhalb Stunden lang angestanden“, erzählte er. Vor allem beeindruckte sie die gute Organisation. Da alles so gut verlief, feierten die Gäste das am letzten Tag mit einer Disco gemeinsamen mit den deutschen Jugendlichen.