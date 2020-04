Erste Lockerung auch im Kreis Steinburg : Läden ab Montag wieder geöffnet

Auch im Kreis Steinburg darf der Einzelhandel bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Die Erwartungen von Geschäftsleuten sind unterschiedlich.

von Grischa Malchow

19. April 2020, 14:48 Uhr

Itzehoe | Das geschäftige Treiben in den Schaufenstern nahm schon Ende vergangener Woche wieder zu und ab Montag dürfen viele Läden ihre Türen für Kunden wieder öffnen. Die Freude darüber ist selbstverständlich vorhanden. Ein mulmiges Gefühl oder eine verhaltene Einstellung sind bei den Geschäftsleuten in der Innenstadt jedoch auch zu vernehmen.

Nachdem am Mittwoch bekannt worden war, dass Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, gab es viel Erleichterung bei Geschäftsinhabern und ihren Mitarbeitern. Sprünge in die Luft hat es bei Skärgarden in der Bekstraße jedoch nicht gleich gegeben. Erst einmal schauen, welche genauen Auflagen es für die Wiederöffnung gibt, lautete die Devise. „Wir werden aber auf jeden Fall versuchen, zu öffnen“, war für Inhaberin Jessica Scheidemann jedoch klar. Schließlich bringe es Spaß, wieder im Laden zu sein.

Man müsse dabei abwägen, was man den Kunden und Mitarbeitern zumuten kann. Acrylglas für einen „Spuckschutz“ an der Kasse sowie ausreichend Desinfektionsmittel waren bereits vorhanden. Nur eine Person zurzeit werde voraussichtlich in den Laden für skandinavische Produkte gelassen. Das sei laut Scheidemann bei nur 30 Quadratmetern Verkaufsfläche am sichersten für alle. Vorgeschrieben sind maximal ein Kunde pro 10 Quadratmeter.

Insgesamt fühlt sich Scheidemann von der Kreisverwaltung gut informiert: „Dort gibt es tolle Ansprechpartner. Die machen das gut.“ Im Stich gelassen sieht sie sich von der Industrie- und Handelskammer (IHK), die wenig Hilfreiches beigesteuert habe.

Das wiederum will Anka Stahl-Allmers nicht bestätigen: „Die IHK gibt ständig Updates heraus, informiert regelmäßig.“ Ein mögliches Infektionsrisiko erzeugt bei der Inhaberin von „Wolllust“ überhaupt kein mulmiges Gefühl. Das Wollgeschäft in der Breiten Straße werde nach bestem Wissen und Gewissen wieder geöffnet. Voraussichtlich für zwei Kunden auf den insgesamt 60 Quadratmetern zur gleichen Zeit. Stahl-Allmers sei einfach froh über das, was reinkommt. Sie sagt aber auch: „Ich glaube, dass schnell wieder Normalität einkehrt.“

Eine andere Einschätzung hat Jana-Karina Wilczewski-Diehl: „Ich denke, dass es erst langsam wieder anlaufen wird.“ Viele Menschen hätten noch Angst. Da montags stets ihr Ruhetag ist, wird sie Dienstag wieder öffnen. Dafür stand sie mit ihrem Modegeschäft Lucky Vintage längst in den Startlöchern. Während der zwangsweisen Schließung konnte sie die Zeit gut nutzen: „Ich habe schnell einen Online-Shop hochgezogen. Das hatte ich eh vor.“ Wilczewski-Diehl wird in ihren kleinen Laden in der Breiten Straße nur eine Person zurzeit lassen. Dabei würde sie am liebsten mit möglichst vielen Kunden zugleich feiern. Denn am vergangenen Mittwoch jährte sich die Eröffnung von Lucky Vintage zum dritten Mal. „Normalerweise hätte ich ein Event mit Buffet für meine Kunden gemacht“, sagt Wilczewski-Diehl. Stattdessen wird sie ihren Kunden wohl einige Jubiläums-Rabatte gewähren.

Auch das Fahrradhaus Kaina in der Helenenstraße darf wieder öffnen. Rad fahren sei grade bei dem aktuell guten Wetter eine hervorragende Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken. Hygiene- und Abstandsregeln würden im Fahrradladen selbstverständlich beachtet. „Wir bitten Kunden deshalb um Verständnis, dass wir verpflichtet sind, den Zugang zum Ladenlokal zu regeln“, sagt Inhaber Roland Schefe: „Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Kunden, wenn möglich, alleine oder höchstens zu zweit kommen würden.“ Alle Fahrräder der Ausstellung werden regelmäßig an den Kontaktflächen, wie Lenker und Sattel, desinfiziert, so dass Probefahrten in der Halle bedenkenlos möglich sind. Schefe: „Obwohl es keine Pflicht zur Benutzung von Schutzmasken gibt, wird unser Team diese in den Verkaufsräumen und insbesondere beim Beratungsgespräch tragen.“

Das Kaufhaus B & H ist deutlich größer als 800 Quadratmeter, sollte aber trotzdem ebenfalls wieder öffnen. Doch nicht Montag, denn ein Schwelbrand im Schaufensterbereich am Sonnabend zwingt nun Modehaus-Chef Sven Haltermann, die Türen aufgrund der Reinigungsarbeiten noch etwa bis Ende der Woche geschlossen zu halten. Aber dann wird das Geschäft auf einem der zugelassenen Größe entsprechenden Verkaufsbereich im Erdgeschoss starten können, alles was über 800 Quadratmeter hinaus geht, wird gesperrt sein. „Ware von oben holen wir dann eben runter, wenn etwas gewünscht wird“, erklärt Haltermann.