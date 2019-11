Im Rahmen der Krimi Nordica : Ladies’ Crime-Night: Sechs Autorinnen sorgen für spannende Momente im Wilsteraner Kulturhaus

Zu Gast waren die „Mörderischen Schwestern“, ein Netzwerk von mehr als 500 Schriftstellerinnen aus dem Krimi-Genre.

08. November 2019, 15:01 Uhr

Wilster | Ladies’ Crime-Night im Rahmen der Krimi Nordica, zum zweiten Mal in Wilster, zum ersten Mal im Kulturhaus. Gastgeber Anton Brade freute sich und warb bereits bei der Begrüßung für die nächste Krimi Nordica in zwei Jahren. „Ich hoffe, dann sind wir mit einem Kriminalstück auf der Bühne dabei.“ Zu Gast waren jetzt sechs Autorinnen der „Mörderischen Schwestern“, ein Netzwerk von mehr als 500 Schriftstellerinnen, die sich ganz dem Krimi-Genre verschrieben haben.

Die Moderation hatte Anja Marschall übernommen, die dem meist weiblichen Publikum das Format erklärte. „Das ist hier ein Werkschau-Quickie.“ Jede Autorin las sieben Minuten lang aus einem ihrer Bücher. „Wir lesen gegen die Zeit, die vorbei ist, wenn ein Schuss fällt“, erläuterte Marschall. „Wir hatten zu viele Ausfälle, deswegen kommt der Schuss vom Band.“

Den Anfang machte Ilka Dick, die aus „Der stille Koog“ las. Ihre hörgeschädigte Kommissarin Marlene wacht im Watt auf, es ist dunkel, Nebel zieht auf und sie droht im Schlick zu versinken. Die Zuhörer waren tief in der Geschichte drin, als der Schuss ertönte und sich alle fragten, wie die Geschichte ausgeht. Viel Zeit zum Überlegen gab es aber nicht, denn Anette Schwohl las aus der Anthologie „Dürer und die Fratze des Teufels“ ihre Geschichte „Anonyma“. Ein historischer Krimi hinter Klostermauern in Nürnberg.

Heike Denzau hatte sich für einen lustigen Part aus „Nordseenebel“ entschieden. Ihr Detektiv wider Willen Raphael Freersen ermittelt nicht nur in seinem ersten Fall auf Föhr, er muss sich auch gegen seine Haushälterin behaupten – und sorgte für viele Lacher. Mit viel Humor präsentierte sich auch Cornelia Leymann. „Wir gehen jetzt ein Handy kaufen, denn bevor ich Frau Enken umbringe, braucht sie ein Mobiltelefon.“

Der Thriller „Nur eine Petitesse“ über die italienische Mafia von Anja Gust führte von Schleswig-Holstein in die Schweiz nach Chur und das Engadin. Anja Marschall hatte noch einmal „Lizzy und die schweren Jungs“ zur Hand genommen. Elisabeth Böttcher und ihr Kommissar Ewald Pfeiffer haben zweimal auf dem Hamburger Kietz ermittelt. „Das Buch wird aber nicht mehr aufgelegt, und es wird auch keine Fortsetzung geben“, erklärte Marschall.

Die mehr als 50 Zuhörer im Kulturhaus hatten mordsmäßigen Spaß beim Zuhören. Kulturhausleiter Anton Brade überreichte am Schluss als Dankeschön Blumen an die Vorleserinnen und Antje Bunge, die an ihrem Büchertisch dafür sorgte, dass Interessierte auch den Schluss jeder Geschichte erfahren konnten. Die Autorinnen signierten ihre Bücher und stellten sich den Fragen der Krimifans.