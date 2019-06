Ladendieb wehrt sich mit Fäusten

von Delf Gravert

04. Juni 2019, 16:32 Uhr

Itzehoe | Mit Faustschlägen ist es einem Dieb am Montag gelungen, einem Ladendetektiv zu entkommen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Detektiv um kurz nach 11 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft im Holstein-Center. Er konnte den etwa 20 Jahre alten Täter zunächst festhalten. Der etwa 1,70 bis 1,80 große Mann – laut Polizei mit „südosteuropäischem Erscheinungsbild“ – schlug aber zu und entkam. Er flüchtete in Richtung La-Couronne-Platz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Beschrieben wird er als schlank mit kurzem, schwarzen Haar. Bekleidet war er mit einer blauen Bomberjacke und einer hellgrauen Jogginghose. Der Mann trug eine auffällige bunte Tätowierung auf einem Handrücken.



>Hinweise: 04821/6020.