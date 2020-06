Novum bei Sasol in Brunsbüttel : Kyra Kruse und Eileen Ehrlich erste Frauen in der Werksfeuerwehr

Der Chemiekonzern hat erstmals zwei weibliche Berufsfeuerwehrleute ausgebildet.

07. Juni 2020, 17:17 Uhr

Brunsbüttel | Bei der freiwilligen Feuerwehr sind Frauen heutzutage keine Rarität mehr. Anders stellt es sich dar, wenn die Brandbekämpfung zum Beruf wird, hier haben Frauen Seltenheitswert. Der Sasol-Konzern hatte bis vor Kurzem keine weiblichen Kräfte in seinen Rettungs-Reihen, nun sieht es aber anders aus.

Seit 1961 ist das südafrikanische Unternehmen in der Schleusenstadt ansässig und unterhält eine Werkswehr. Kyra Kruse (27) und Eileen Ehrlich (22) sind die ersten Frauen, die ihre zweijährige Ausbildung beim Chemiekonzern absolviert haben und nun das 27-köpfige Team verstärken.

Beide hatten zunächst andere Berufe gelernt. Eileen Ehrlich ist Zahnarzthelferin und Kyra Kruse Steuerfachangestellte. Für beide ist ihre neue Profession jedoch kein Neuland: Krya Kruse verstärkt seit 2016 die Freiwillige Feuerwehr in Marne, Eileen Ehrlich ist seit 2010 bei der Eddelaker Wehr engagiert.

Die zwei wollten nicht weiter in ihren ursprünglich erlernten Berufen weiterarbeiten, und so mussten sie nicht lange überlegen, als sie von Kameraden aus ihren freiwilligen Wehren, die bei Sasol in der Werkswehr beschäftigt sind, gefragt wurden, ob sie sich bewerben möchten. „Von der Bewerbung bis zur Einstellung ging es schnell“, sagt Kyra Kruse, die wie Eileen Ehrlich ihre Ausbildung jetzt abgeschlossen hat.

Andree Wendt, Leiter der Werksfeuerwehr musste nach den Vorstellungsgesprächen vor zwei Jahren nicht lange überlegen. „Wir waren uns mit der Personalabteilung einig, dass wir uns für die Bewerberinnen entscheiden, wenn sie genauso gut geeignet sind wie die männlichen Kandidaten“, sagt Wendt. Die Zeit sei reif gewesen, diesen Schritt zu gehen. Bedenken, dass die Frauen die Ausbildung nicht durchstehen, hatte Wendt nicht. „Ich habe aber auch während des Vorstellungsgesprächs klar gemacht, dass es keine Sonderbehandlung geben wird. Sie müssen leisten, was ihre männlichen Kollegen leisten.“ Und beide überzeugten während ihrer Ausbildung, auch in der Landesfeuerwehrschule. Dort waren sie zwei von insgesamt vier Frauen bei 70 Schülern. „Wir waren eine Gruppe von jungen Menschen, für die das Geschlecht nie ein Thema war. Es war völlig normal“, sagt Eileen Ehrlich.

Die Zeit hat sich gewandelt, denn Andree Wendt (58) erinnert sich, dass Frauen in der Feuerwehr in seiner Generation nie ein Thema waren. „Das war schlicht undenkbar.“ Mit der Anstellung der beiden hat sich bei der Sasol-Werksfeuerwehr nun aber generell etwas verändert. „Als ich die Kollegen informiert habe, dass wir weibliche Verstärkung bekommen, gab es diese berühmten zehn Sekunden, in denen sie sich fragten ‚Meint der das ernst?‘.“ Dann hätten sie Kyra Kruse und Eileen Ehrlich erlebt und gesehen, dass die Frauen ihnen in nichts nachstehen. Sollten sich heute weitere qualifizierte Frauen bei der Werksfeuerwehr von Sasol bewerben, Andree Wendt würden sie mit offenen Armen empfangen.

Warum Frauen mehrheitlich jedoch eine Scheu haben, den Feuerwehrberuf zu erlernen, können Kyra Kruse und Eileen Ehrlich nur vermuten. „Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass sie glauben, sie können es körperlich nicht packen. Ich musste mir früher in der Schule auch anhören, ich sei zu klein“, sagt Eileen Ehrlich. Kyra Kruse sieht sogar einen Vorteil bei kleinen Körpergrößen: „Die Anlagen sind hier klein und schmal, da haben Frauen einen Vorteil.“ Eileen Ehrlich sagt, dass es bei der Feuerwehr immer ein Miteinander gebe, niemand sei auf sich allein gestellt. „Selbst wenn es einmal zu einer Situation kommt, in der irgendetwas nicht gehen sollte, springt einem jemand zur Seite.“

Die Schichtarbeit, für viele ein Grund, nicht zur Werksfeuerwehr zu gehen, sehen die Frauen sogar als vorteilhaft. „Ich habe viel mehr Zeit als vorher. Es gibt immer wieder freie Tage zwischen Arbeitstagen“, sagt Ehrlich. Dazu noch die Abwechslung in der Tätigkeit: Mal seien sie für den Rettungsdienst eingeteilt, mal beim Brandschutz und manchmal als Disponenten im Büro am Schreibtisch, wo sie Einsätze koordinieren.