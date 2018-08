Angebot in Itzehoe : Kurs für Kinder: Mit Huskys in die Natur

Der Verein Huskysport will Kindern nachhaltige Erlebnisse in der Natur fernab von digitalen Scheinwelten bieten.

von nr

24. August 2018, 15:15 Uhr

Die Nachfrage in den Ferien war groß. Deshalb veranstaltet der Verein Huskysport einen Kurs für Kinder ab neun Jahren. Er beginnt Dienstag, 28. August, um 16 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am früheren TSI in der Kastanienallee, eine Anmeldung ist erforderlich.

Ziel des Vereins sei es, Kinder und Jugendliche beim Sport mit Tieren und in der Natur zu fördern und nachhaltige Erlebnisse fernab von digitalen Scheinwelten zu bieten, so die Mitteilung. Die Kinder lernen die verschiedenen Sportmöglichkeiten mit Huskys kennen, Themen sind auch Hundesprache, Respekt und Gruppendynamik. Der Kurs findet zwei bis drei Mal im Monat dienstags statt, Dauer jeweils 90 Minuten. Die Kosten betragen ab 35 Euro.

>

Anmeldung und weitere Informationen unter 04876/6793002 oder husky-team@freenet.de.