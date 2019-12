Einsatz in Itzehoe : Kupferrohr von Carport gestohlen

Der Dieb flüchtete mit einer zwei Meter langen Regenrinne vor der Polizei.

von Andreas Olbertz

04. Dezember 2019, 11:22 Uhr

Itzehoe | Die Kupferdiebstähle in Itzehoe nehmen kein Ende. In der Nacht zu Mittwoch hat schon wieder ein Dieb zugeschlagen. Um 4.30 Uhr beobachtete ein Anwohner am Lornsenplatz einen dunkel gekleideten Mann, der auf einem Grundstück das Regenabflussrohr eines Carports demontierte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verschwand der Dieb mitsamt der etwa zwei Meter langen Beute. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Vermutlich begab sich der Unbekannte in Richtung Steinbrückstraße.“

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 04821 / 6020.





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?