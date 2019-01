von nr

28. Januar 2019, 10:46 Uhr

In mehreren großen Körben lagerten Kupferreste auf einem Grundstück am Liethberg. Zwei Körbe sind gestohlen worden, vermutlich in der vergangenen Woche, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Wert des erbeuteten Kupfers wird auf 250 Euro geschätzt.



Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.