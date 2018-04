Kultur in Glückstadt : Kunsthaus sucht Sponsoren

Das Palais für Aktuelle Kunst bietet in diesem Jahr fünf Ausstellungen. Ehrenamtler sind bei der Organisation gefordert.

18. April 2018

„Welche gesellschaftliche Rolle haben Kunstvereine im Unterschied zu Museen und Galerien?“ Diese Anfrage im Rahmen einer Doktorarbeit zur Situation deutscher Kunstvereine hat Vincent Schubarth ins Grübeln gebracht. Die Überlegungen des Glückstädter Kunstvereinsvorsitzenden zielen aufs Grundsätzliche zur Situation des Palais‘ für Aktuelle Kunst (PAK).

„Lokal und zugleich global, bürgerliches Engagement, Förderung des künstlerischen Nachwuchses, Bildungsauftrag, lokale Bezüge mit qualitativem Anspruch…“ – die Liste der Anforderungen und Erwartungen an einen Kunstverein, von denen es in Schleswig-Holstein zwölf gibt, ist lang und letztlich gegensätzlich. Aber: „Es ist ein Ehrenamt.“ Alle Aktiven sind durch ihren Erwerbsjob gebunden, macht Schubarth deutlich. Es gibt kein Personal. „Wer kein Geld macht, zu dem kommt es auch nicht.“ Der Vorstand suche aktiv Sponsoren. Dabei sei hilfreich, dass Kurator Sönke Kniphals gut vernetzt ist, dennoch stoße die Suche oft an Grenzen.

Die historischen Räume sind für Aussteller sehr reizvoll, aber für die Hausherren eine stete Herausforderung. Die Stadt habe die Fenster und die Fassade saniert. Aber auch die Innenwände waren in einem beklagenswerten Zustand. Da hat der PAK-Vorstand nun selbst „Hand ang elegt“, berichtet Schubarth. 2018 präsentieren sich fünf Gäste beziehungsweise Gruppen. Den Start macht die Galerie AG aus Mecklenburg-Vorpommern.

Der Juni (3.6.-8.7.) ist der provokativen Position Bettina van Haarens gewidmet. Die Dortmunder Malerin und Zeichnerin lehrt an der Technischen Hochschule. Ihre Bilder kombinieren nackte Körper mit Gegenständen oder Tieren und erzählen über sie selbst.

Im August (22.7.-26.8.) wird der Münchner Künstler Andreas Pfeiffer ortsbezogen mit massiven Materialien und Bauelementen das PAK verändern.

Vom 9. September bis 14. Oktober präsentiert das PAK mit der Regionale III Arbeiten aus Schleswig-Holstein (Kulturstiftung des Landes), und der November steht im Zeichen des Berliner Künstlers Sebastian Neeb. „Wir bleiben dran und versuchen, eine bessere Zustimmung aller zu erreichen“, so der Vorsitzende zum Programm.

Von Kunstvereinen werde viel verlangt, trotz geringer Ressourcen werde professionelle Arbeit erwartet. Die Ausstellungen im PAK erfüllen dies: Sie sind vielfältig und dennoch provokativ.

Der Verein sucht nach Positionen – und wird immer wieder fündig, auch mit herausragenden und öffentlichkeitswirksamen Ergebnissen. Zum Beispiel die letztjährige Schau mit dem Fotografen Michael Lange. Er ist einer der führenden deutschen Landschaftsfotografen, aber für das breite Publikum eher noch ein Geheimtipp. Der NDR hat zur Ausstellung im PAK einen Beitrag gesendet – und die Besucherströme folgten danach der „Ausstellung zum Film“. Sie machten sie zum größten Erfolg in der Geschichte des PAK.