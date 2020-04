Für Kinder in Hohenlockstedt : Kunsthaus M.1 bietet Ferienprogramm an

Jeden Tag eine neue Kunstaktion zum Mitmachen – das gibt es in der Osterferien in Hohenlockstedt.

01. April 2020, 16:13 Uhr

Hohenlockstedt | Nichts los in den Ferien wegen Corona? Das muss nicht sein. Von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. April, lädt die Arthur-Boskamp-Stiftung Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren dazu ein, am „#BleibzuHause M.1 Osterferienprogramm“ teilzunehmen.

Während der Corona-Krise hat die Stiftung für die Osterferien ein Programm konzipiert, das auch von der häuslichen Isolation aus wahrgenommen werden kann und den Teilnehmern in dieser schwierigen Situation Abwechslung, Förderung und Unterhaltung bieten soll.

Kunst – als Foto, Film oder Text

Jeden Tag können sich Interessierte um 9.30 Uhr eine Aktion zum Mitmachen auf der Stiftungs-Webseite abholen. Dann haben sie den ganzen Tag Zeit, sie umzusetzen. Je nach Aufgabe entsteht dabei ein Foto oder ein Text oder eine Mini-Film-Sequenz. Bis zum Abend um 18 Uhr können die Ergebnisse per E-Mail an Claudia Dorfmüller, die als Leiterin des Lokalprogramms der Stiftung verantwortlich für die Aktionen ist, zurückgeschickt werden.

Teilnehmer brauchen nur ein Handy oder einen Computer

Was braucht man dafür? Gut wäre, wenn die Teilnehmer auf ein Handy oder einen Computer zurückgreifen können – um ihre Beiträge fotografieren oder die Ergebnisse per E-Mail versenden zu können. Falls diese Geräte nicht zur Verfügung stehen, können sich Interessierte bei Claudia Dorfmüller melden, um einen Weg zu finden, wie eine Teilnahme trotzdem möglich gemacht werden kann.

Ergebnisse werden im Schaufenster ausgestellt

Am nächsten Tag werden die Beiträge in die Fenster der Stiftung in der Breiten Straße 18 in Hohenlockstedt gehängt. Außerdem soll aus den Einsendungen ein kleines „#BleibzuHause-Ferienmagazin“ entstehen, das den Teilnehmern nach den Osterferien zugeschickt wird.

Alle, die mindestens drei von vier Aktionen mitgemacht haben, lädt die Stiftung zu einem Filmabend mit Popcorn und Eis ins M.1 ein, sobald das wieder erlaubt und ungefährlich ist.

>Anmeldungen mit Namen, Alter und Adresse bis zum 4. April bei Claudia Dorfmüller unter cd@arthurboskamp-stiftung.de oder telefonisch unter 04826/850110.