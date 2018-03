Staatsorchester Rheinische Philharmonie verwöhnt im Theater Itzehoe mit Musik aus der neuen Welt

von shz.de

22. März 2018, 05:00 Uhr

Das Publikum im sehr gut besuchten Theater wollte nicht aufhören zu klatschen. Der Begeisterung machte dann der Dirigent ein Ende, als er sich beim gefühlt achten „Vorhang“ nicht mehr vor seinem Orchester verbeugte, sondern sich mitten unter seine Musiker stellte damit demonstrativ mitteilend: Das war eine Ensembleleistung, hier verdient keiner, hervorgehoben zu werden.

Doch! Denn bei diesem Sinfoniekonzert, dem fünften der Saison, war alles überdurchschnittlich: der Geiger Ilya Gringolts, der Dirigent Garry Walker, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie und das Programm, der Musik aus der „Neuen Welt“ gewidmet, mit Aaron Coplands „Appalachian Spring“ (1945), Edgar Meyers „Konzert für Violine und Orchester“ (1999) sowie als krönendem Abschluss Dvoráks Sinfonie „Aus der neuen Welt“ (1893).

Auch der Aufwand war überdurchschnittlich: Die fast 60 Musiker waren mit der Bahn aus Koblenz angereist, ein Risiko, das bei Theaterdirektorin Ulrike Schanko für eine gewisse Unruhe gesorgt hatte. Die Instrumente, sogar die Harfe, waren tags zuvor angeliefert worden. So wollte Schanko ihr Itzehoer Publikum verwöhnen. Gelungen, es gab Kunstgenuss in Vollendung!

Schon Coplands Suite rief mit ihren schönen Melodien und treibenden Rhythmen Bilder von der Weite amerikanischer Landschaften hervor. Walker dirigierte in immer neue dynamische Steigerungen hinein, ohne dabei die Brüche zwischen dem Wehmütigen und Burlesken zuzukleistern. Sein tänzerisch-sportiver Dirigierstil wirkte dabei wie eine Treibladung auf sein Orchester. Und das ließ sich gerne mitreißen. Dann der Auftritt von Ilya Gringolts, der auf einer original Guarneri del Gesu spielte. Was er an Klang aus dem fast 300 Jahre alten Instrument hervorzauberte: farbig, intim, extrovertiert, frappierend. Man glaubte, zwei Geigen gleichzeitig zu hören! Meyers von effektvollen Rhythmen grundiertes Werk lebte von diesen Gegensätzen. Gerade, wenn man sich vom satt-sonoren Sound mitgerissen fühlte, sprang die Musik auf eine fragile Intimität um, wie aus dem Nichts zauberte Gringolts diese Kontraste aus seiner Geige. Statt der „bittersüßen Zartheit“ (Leonard Bernstein über Copland) gab es jetzt ein Bündel ruheloser Spannungen.



„Morgenstimmung“ von Grieg als Zugabe





In Dvoráks 9. Sinfonie („Aus der Neuen Welt“) gelang es Walker, neue Facetten hörbar zu machen, die die akademische Frage, welchen Einfluss amerikanische Folklore auf dieses Werk habe, zweitrangig erscheinen lassen. Die Tempoverzögerungen, das Nachhören-Können und die wirklich nur zum Schluss als absoluter Höhepunkt eingesetzten fetzigen Orchester-Tutti ermöglichten ein sehr emotionales Zuhören. Das wurde besonders beim ergreifenden Englischhorn-Solo zu Beginn des 2. Satzes deutlich. Dass Walker als Zugabe Griegs „Morgenstimmung“ zelebrierte, begeisterte das Publikum zu immer neuen „Bravo!“- und „Dankeschön“-Rufen.