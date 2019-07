Schüler-Ausstellung in Schenefeld : Kunst zum Thema Grundgesetz

Schüler der Steinburg-Schule aus Itzehoe haben sich mit dem Grundgesetz beschäftigt – herausgekommen sind vielfältige Kunstwerke.

01. Juli 2019, 17:49 Uhr

Schenefeld | Voll in Action waren kürzlich die Schüler der Steinburg-Schule, die den 70. Geburtstag des Grundgesetzes zum Anlass nahmen, sich mit der deutschen Verfassung zu beschäftigen. Dafür hatte Schulsozialarbeiterin Marlitt Arriens die Schüler zu einem künstlerischen Aktionstag eingeladen, so dass die Zweit- bis Zehnklässler sich engagiert an dem „Action Painting“ beteiligten. An der Form der modernen Malerei und dem unkonventionellen Umgang mit den vorhandenen Materialien hatten die Jungen und Mädchen so viel Freude, dass eine Vielzahl an Bildern entstand, die noch bis zum Ende der Sommerferien in der Kundenhalle der Sparkassenfiliale in Schenefeld zu sehen sind. Mit Spritz- und Wasserpistolen, Schwämmen und anderen Materialien gestalteten die Schüler große und kleine Leinwände, auf denen sie mit Schriftzügen auch auf einzelne Artikel des Grundgesetzes hinweisen.

„Frei“ ist unter anderem in großen Lettern auf einem der Bilder zu lesen. „Das bedeutet, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat“, erklärt die zwölfjährige Celina, die gemeinsam mit ihren Mitschülern die Bilder an Stellwänden anbrachte.

„Wir möchten, dass sich auch die Bevölkerung mit dem wichtigen Thema Grundgesetz beschäftigt“, sagt Arriens und erklärt, dass mit den Schüler auch über das wichtige Thema „Kinderrechte ins Grundgesetz“ diskutiert wurde.